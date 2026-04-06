Праздник Севера-2026: Кировск примет финал Кубка России по горнолыжному спорту

С 7 по 11 апреля в Кировске состоится финал Кубка России по горнолыжному спорту в рамках 91-го Праздника Севера. Сильнейших определят в дисциплине «слалом» на базе кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу. Соревновательные заезды у мужчин запланированы на 9 апреля в 11.00, у женщин на 10 апреля в 11.00.

В состязаниях планируют принять участие более 100 спортсменов из разных регионов России, среди них - участники Олимпийских игр 2026 в Милане Юлия Плешкова и Семен Ефимов. Также на склон выйдут сильнейшие спортсмены страны: Екатерина Ткаченко, Виталина Гирина, Танзила Исраилова, Олеся Жукова, Александр Хорошилов, Александр Андриенко, Иван Кузнецов, Павел Трихичев, Никита Алехин, Семен Челмакин, Иван Мизинцев, Артем Кашинцев и наши землячки Юлия Мельникова и Кристина Гусева.

Тем временем в Полярных Зорях на горнолыжном комплексе «Салма» завершились межрегиональные соревнования 91-ого Праздника Севера. В дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант» состязались 35 спортсменов из Мурманской, Ленинградской, Саратовской и Липецкой областей, Татарстана, Карелии. Северянам соревнования принесли восемь медалей. В «слаломе-гиганте» золото завоевали Алиса Абрамова и Арсений Иванов. Серебряными призерами стали Ольга Лузина и Максим Березкин. В «слаломе» победу одержали Алиса Абрамова и Максим Березкин. На втором месте Ольга Лузина и Арсений Иванов.

