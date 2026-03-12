Праздник Севера-2026: на этой неделе в Ревде, Мурманске и Апатитах пройдут три ярких спортивных события

На этой неделе в Ревде, Мурманске и Апатитах пройдут три ярких спортивных события в рамках 66-го Праздника Севера учащихся. Так, в Долине Уюта стартуют традиционные областные соревнования по лыжным гонкам. В этом году за награды Полярной Олимпиады поборются порядка 550 лыжников из 10 регионов страны. 11 марта состоится официальная тренировка, а соревнования пройдут с 12 по 15 марта в свободном и классическом стилях, а также масстарте.

12 марта в Ревде пройдёт 66-й Праздник Севера учащихся по национальным видам спорта. Спортсменам предстоит сразиться в тройном национальном прыжке, метании аркана на хорей, прыжках через нарты.

14-15 марта на апатитском льду состоится первенство Мурманской области по фигурному катанию на коньках. Соревнования пройдут на базе ледовой арены «Юность» в одиночном катании. Лучших предстоит определить среди юниорок и юниоров 13-19 лет по спортивному разряду «кандидат в мастера спорта», а также среди девочек и мальчиков 8-12 лет по первому, второму и третьему спортивным разрядам.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить!». Подробная программа Полярной Олимпиады размещена на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563565/#&gid=1&pid=4