Праздник Севера-2026: сборная команда Мурманской области одержала победу на первенстве СЗФО по горнолыжному спорту

В Мончегорске в рамках 66-го Праздника Севера учащихся провели первенство Северо-Западного федерального округа по горнолыжному спорту. На склоне горы Нюдуайвенч состязались более 160 спортсменов из Мурманской, Ленинградской, Саратовской, Нижегородской и Калужской областей, Карелии, Москвы и Санкт-Петербурга. Участники в возрасте 14-15 лет и 12-13 лет боролись за медали в дисциплинах «супер-комбинация», «супер-гигант», «слалом-гигант» и «комбинация».

Спортсмены Мурманской области показали на соревнованиях высокий уровень подготовки и завоевали 13 медалей.

В «супер-комбинации» золотую медаль выиграла Алина Воеводина, серебряные – Анастасия Гусева и Фаддей Коноплев, «бронзу» забрал Александр Коприков.

В «супер-гиганте» победила Алина Воеводина, «серебро» завоевала Анастасия Гусева, бронзовым призёром стал Фаддей Коноплев.

В «комбинации» серебряную медаль завоевал Артем Скальский, а бронзовую – Марьяна Котельникова.

В «слаломе-гиганте» Арина Думцева стала победительницей, а бронзовые медали завоевали Алина Воеводина, Александр Коприков и Фаддей Коноплев.

В общекомандном зачёте сборная Мурманской области одержала на соревнованиях победу.

Следующие старты горнолыжников пройдут в рамках 91-го Праздника Севера с 7 по 11 апреля в Кировске. На базе спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу проведут финал Кубка России. Соревнования пройдут в дисциплине «слалом». На старт планируют выйти более 100 сильнейших спортсменов из разных регионов страны, среди которых участники Олимпийских игр 2026 в Милане: Юлия Плешкова и Семен Ефимов.

 

 

Фото (Мончегорская спортивная школа по горнолыжному спорту и Кировская СШОР: горнолыжный спорт и фристайл): https://gov-murman.ru/info/news/564707/#&gid=1&pid=2

Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
