Праздник Севера-2026: в Долине Уюта завершились соревнования по лыжным гонка среди профессионалов и любителей

В мурманской Долине Уюта состоялись всероссийские соревнования по лыжным гонкам в рамках 91-го Праздника Севера. В программу вошли гонки свободным и классическим стилями на дистанциях от пяти до 15 километров. Всего в них приняли участие порядка 140 спортсменов из России. Также испытать свои силы решили гости из Республики Беларусь и Китая.

В забегах свободным стилем победу одержали Софья Кузнецова из Сахалинской области и наш земляк Андрей Зародов.

В гонке классическим стилем золотые медали завоевали Анна Кожинова из Сахалинской области и Дмитрий Пузанов из Хабаровского края. Спортсмены из Мурманской области вошли в десятку сильнейших: Андрей Зародов остановился в шаге от пьедестала и занял четвертное место, Анастасия Власова – 9 место, Михаил Кошкин также на 9 месте.

Одновременно с этими стартами в Долине Уюта провели областное физкультурное мероприятие среди спортсменов-любителей в рамках 91-го Праздника Севера. К нему присоединились более 110 лыжников из разных регионов страны и Республики Беларусь. Участникам, в зависимости от возрастной категории, предстояло преодолеть дистанции от трёх до десяти километров.

В классическом стиле среди женщин-любителей лучший результат показали Марина Никифорова, Анна Малиновская, Татьяна Денисова, Анна Смурова, Екатерина Белоусова и Любовь Хотенова из Мурманской области, Татьяна Косорыгина из Республики Беларусь, Татьяна Посникова из Омской области.

Среди мужчин-любителей победу одержали Юрий Шипов, Сергей Томилов, Александр Егоров и Павел Трубецкой из Мурманской области, Зульфукар Валиев и Юрий Мезик из Башкортостана, Валерий Титов из Республики Беларусь, Никита Трифанов из Московской области, Максим Лукашин и Александр Давжук из Республики Карелия, Вадим Мякишев из Москвы, Виталий Ильин из Оренбургской области.

В свободном стиле среди женщин золотые медали завоевали Марина Никифорова, Анна Малиновская, Татьяна Денисова, Ксения Москалева, Татьяна Соколова и Ирина Корниенко из Мурманской области, Мария Иванова и Евгения Пухтий из Московской области, Ольга Юркова из Тульской области, Оксана Буякова из Республики Беларусь.

Среди мужчин на первом месте Сергей Томилов, Валентин Антипов и Николай Третьяков из Мурманской области, Артем Онищенко, Денис Голосов, Дмитрий Аклевкин и Илья Машков из Москвы, Зульфукар Валиев из Башкортостана, Анатолий Ханеев из Ленинградской области, Максим Лукашин и Александр Давжук из Республики Карелия, Алексей Иванов из Республики Беларусь.

Напомним, на этой неделе в рамках Праздника Севера в Полярных Зорях проходят соревнования по горнолыжному спорту, за награды борются порядка 100 спортсменов со всей страны. В эти дни в Мончегорске юные горнолыжники разыгрывают медали первенства СЗФО. 28 и 29 марта в Мурманске на базе ледовой арены «Метеор» состоится физкультурное мероприятие по мини-хоккею с мячом в рамках 91-го Праздника. В соревнованиях примут участие шесть мужских команд из Мурманска и Мончегорска.

