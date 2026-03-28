У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских картВ Мурманске дополнительно капитально отремонтируют 51 дом за счёт областного бюджета
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.03.26 14:00

Праздник Севера-2026: в Долине Уюта завершились соревнования по лыжным гонка среди профессионалов и любителей

В мурманской Долине Уюта состоялись всероссийские соревнования по лыжным гонкам в рамках 91-го Праздника Севера. В программу вошли гонки свободным и классическим стилями на дистанциях от пяти до 15 километров. Всего в них приняли участие порядка 140 спортсменов из России. Также испытать свои силы решили гости из Республики Беларусь и Китая.

В забегах свободным стилем победу одержали Софья Кузнецова из Сахалинской области и наш земляк Андрей Зародов.

В гонке классическим стилем золотые медали завоевали Анна Кожинова из Сахалинской области и Дмитрий Пузанов из Хабаровского края. Спортсмены из Мурманской области вошли в десятку сильнейших: Андрей Зародов остановился в шаге от пьедестала и занял четвертное место, Анастасия Власова – 9 место, Михаил Кошкин также на 9 месте.

Одновременно с этими стартами в Долине Уюта провели областное физкультурное мероприятие среди спортсменов-любителей в рамках 91-го Праздника Севера. К нему присоединились более 110 лыжников из разных регионов страны и Республики Беларусь. Участникам, в зависимости от возрастной категории, предстояло преодолеть дистанции от трёх до десяти километров.

В классическом стиле среди женщин-любителей лучший результат показали Марина Никифорова, Анна Малиновская, Татьяна Денисова, Анна Смурова, Екатерина Белоусова и Любовь Хотенова из Мурманской области, Татьяна Косорыгина из Республики Беларусь, Татьяна Посникова из Омской области.

Среди мужчин-любителей победу одержали Юрий Шипов, Сергей Томилов, Александр Егоров и Павел Трубецкой из Мурманской области, Зульфукар Валиев и Юрий Мезик из Башкортостана, Валерий Титов из Республики Беларусь, Никита Трифанов из Московской области, Максим Лукашин и Александр Давжук из Республики Карелия, Вадим Мякишев из Москвы, Виталий Ильин из Оренбургской области.

В свободном стиле среди женщин золотые медали завоевали Марина Никифорова, Анна Малиновская, Татьяна Денисова, Ксения Москалева, Татьяна Соколова и Ирина Корниенко из Мурманской области, Мария Иванова и Евгения Пухтий из Московской области, Ольга Юркова из Тульской области, Оксана Буякова из Республики Беларусь.

Среди мужчин на первом месте Сергей Томилов, Валентин Антипов и Николай Третьяков из Мурманской области, Артем Онищенко, Денис Голосов, Дмитрий Аклевкин и Илья Машков из Москвы, Зульфукар Валиев из Башкортостана, Анатолий Ханеев из Ленинградской области, Максим Лукашин и Александр Давжук из Республики Карелия, Алексей Иванов из Республики Беларусь.

Напомним, на этой неделе в рамках Праздника Севера в Полярных Зорях проходят соревнования по горнолыжному спорту, за награды борются порядка 100 спортсменов со всей страны. В эти дни в Мончегорске юные горнолыжники разыгрывают медали первенства СЗФО. 28 и 29 марта в Мурманске на базе ледовой арены «Метеор» состоится физкультурное мероприятие по мини-хоккею с мячом в рамках 91-го Праздника. В соревнованиях примут участие шесть мужских команд из Мурманска и Мончегорска.

 

 

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/564604/#&gid=1&pid=41

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:55«ДНК России». Документальный цикл (16+)16:25«Битва». Художественный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских карт-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,58 рубля, доллар снизился почти на 99 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольские атомщики провели уникальную операцию по замене демпфера на энергоблоке №1-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 и 30 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»