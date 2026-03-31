Праздник Севера-2026: в Мурманске определили сильнейших в мини-хоккее с мячом

В Мурманске не ледовой арене «Метеор» завершилось всероссийское физкультурное мероприятие по мини-хоккею с мячом, организованное в рамках 91-го Праздника Севера. Участие в состязаниях приняли мурманские команды «Льдинка» (спортивная школа №6), «Ветераны Мурманска», «Север», «Александр Невский», «Электранс», а также коллектив «Мончегорск» из города металлургов.

По итогам турнира победу одержала команда «Льдинка». В финальном противостоянии молодые хоккеисты спортивной школы №6 обыграли «Электранс» со счётом 5:4. На протяжении всей игры соперники демонстрировали упорную борьбу, поочередно сравнивая счёт. Замкнула тройку лидеров команда «Мончегорск».

В Мурманской области продолжаются соревнования Полярной Олимпиады. Следующие старты 91-го Праздника Севера будут организованы в Кировске. С 7 по 11 апреля на склонах горнолыжного комплекса определят победителя финального этапа Кубка России по горнолыжному спорту. Завершат программу фристайлисты: с 13 по 19 апреля в Кировске юные спортсмены разыграют медали всероссийских соревнований в рамках 66-го Праздника Севера учащихся.

