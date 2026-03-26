Праздник Севера-2026: за три гоночных дня разыграли шесть комплектов наград на чемпионате и первенстве Мурманской области по парусному спорту

В рамках 91-го Праздника Севера и 66-го Праздника Севера учащихся состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по парусному спорту. Перед гонками на территории мурманского парк-отеля «Экспедиция» провели церемонию открытия соревнований. С приветственными словами к присутствующим обратились председатель Федерации парусного спорта Мурманской области Фарид Арсланов и региональный представитель ООО «Кольская ВЭС» Вадим Уланов.

«Погода пыталась внести свои коррективы, но мы делали всё, чтобы эти соревнования состоялись. Благодарю гонщиков, которые нашли время и приехали к нам из разных регионов страны», – сказал Фарид Арсланов.

«Приветствую всех участников и гостей от Кольской ВЭС и «ЭЛ5-Энерго»! Каждый раз, глядя на вас, скользящих по снегу под парусами кайтов, чувствую, что мы с вами на одной волне, волне ветра! А северный ветер – это огромная сила, которую можно превратить в движение и в энергию!», – подчеркнул Вадим Уланов.

ПАО «ЭЛ5-Энерго», представленное в регионе Кольской ВЭС, крупнейшей в мире ветроэлектростанцией за полярным кругом, уже в шестой раз стало генеральным партнером соревнований по сноукайтингу в рамках традиционного Праздника Севера. Компания учредила в этом году собственную номинацию «Самый быстрый гонщик». Обладателем данного трофея стал Василий Наумец из Кировска.

Стать частью Полярной Олимпиады решили спортсмены из Мурманской, Ярославской, Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Карелии и Москвы. Медали чемпионата разыграли среди опытных спортсменов в дисциплинах «класс-сноукайтинг марафон-доска» и «класс-сноукайтинг марафон-лыжи». В первенстве состязались юноши и девушки до 17 лет в дисциплине «класс-сноукайтинг курс-рейс-доска». Награды победителям и призерам соревнований вручала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

«В этом году у нас непростые погодные условия по всем мероприятиям Полярной Олимпиады, и сноукайтинг не стал исключением. Но спортсмены и организаторы находят возможности показать красивую и честную борьбу. Мы увидели достойные заезды, новых лидеров, интерес к парусному спорту среди молодёжи. Спасибо всем, кто приехал в Мурманскую область. До встречи в следующем году!», — подчеркнула Светлана Наумова.

По завершении соревнований победу в дисциплине «класс-сноукайтинг марафон-доска» одержали Михаил Шевцов (Приморск) и Ксения Высотская (Москва). На втором месте Александр Нужный (Москва), на третьем – Антон Ломакин (Заполярный).

Лучшими в дисциплине «класс-сноукайтинг марафон-лыжи» стали Василий Наумец (Кировск) и Алена Миронова (Курск). Серебряные медали завоевали Михаил Бурьянов (Апатиты) и Любовь Рюмина (Приморск), бронзовую – Артём Черняев (Ярославль).

В дисциплине «класс-сноукайтинг курс-рейс лыжи» «золото» Полярной Олимпиады забрали Даниил Зотов и Ника Съедина. «Серебро» досталось Тимуру Арсланову и Софии Головиной. Бронзовыми призёрами стали Сергей Гармс и Ульяна Гоглева. Все являются воспитанниками Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва.

