Праздник Севера: министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Андрей Чибис дали старт главному спортивному событию Мурманской области

Вчера в Мурманске состоялась торжественная церемония открытия 88-го международного традиционного Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. Старт главному спортивному событию региона дали министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Я очень рад вместе с вами стать участником удивительного Праздника Севера. Он имеет многолетние традиции, а это очень важно для нас всех — знать историю родного края. Полярная Олимпиада — это о том, чтобы наши дети были здоровы, чтобы у нас было много спортивных залов и, чтобы несмотря на такую огромную разницу в видах спорта, каждый мог выбрать свой. Мы — страна победителей, и сегодняшний праздник это подтверждает. Желаю успеха, процветания Мурманской области, побед и радости всем участникам!», — обратился к гостям праздника Олег Матыцин.

Министр спорта выразил благодарность губернатору и всей команде областного правительства за внимательное отношение к спорту.

«Дорогие друзья! Сегодня настоящий праздник спорта, Праздник Севера! Полярная Олимпиада стала визитной карточкой нашего региона. Мурманская область десятилетиями хранит эту великую традицию. Праздник Севера проходил ежегодно, даже во времена Великой Отечественной войны. Я благодарю Олега Васильевича за поддержку спорта в нашем регионе, всех спортсменов, болельщиков, зрителей за активную позицию. Желаю здоровья всем, честной победы и, конечно, радостного настроения всем участникам. С праздником!», — сказал губернатор.

Церемонию открыл парад спортсменов. После мультимедийного и огненного шоу флаг соревнований поднял бронзовый призёр Олимпийских игр в Ванкувере Алексей Петухов. Чемпион мира, заслуженный мастер спорта России, двукратный победитель 45-го и 46-го лыжного марафона праздника Севера поделился, что для него Полярная Олимпиада — это тёплые воспоминания о детстве и мотивация.

«Сегодня мы празднуем 88-й Праздник Севера. 30 назад, юношей, приезжал сюда из Колы в Долину Уюта, чтобы взять автограф и поболеть за именитых спортсменов. Для нас это было как Олимпийские игры», — сказал спортсмен.

Алексей Петухов отметил, что уже опробовал трассу в Долине Уюта, высоко оценив её качество.

От лица спортсменов и судей традиционную клятву участников произнесли трёхкратный чемпион мира по натурбану, пятикратный чемпион Европы, четырехкратный обладатель Кубка Мира Иван Лазарев и главный судья соревнований, председатель коллегии судей Федерации лыжных гонок Мурманской области Владимир Швец.

Кульминацией праздника стали символическая эстафета и зажжение огня Полярной Олимпиады.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, традиция проведения Праздника Севера сохраняется в Мурманской области с 1934 года. В этом году в рамках Праздника Севера состоится 17 соревнований по 13 видам спорта, в числе которых – конькобежный спорт, биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, национальные виды спорта, соревнования по парусному спорту, мини-футболу на снегу и регби. Будет разыграно более 500 комплектов медалей.

Одновременно будет проходить 63-й Праздник Севера учащихся: 15 соревнований по 15 видам спорта.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 5 тысяч спортсменов. Среди них – бронзовый призёр Олимпийских игр в Ванкувере Алексей Петухов, заслуженный мастер спорта Иван Лазарев, призер первенства России 2022 года Артем Карепин, мастер спорта международного класса по спорту слепых и слабовидящих людей Екатерина Мошковская, чемпионы Первенства города сезона 2022 года, неоднократные призеры Первенства области по хоккею с мячом Алексей Мельников, Анатолий Ананенко, Роман Зачёсов, Даниил Ледяхов.

Фото: https://gov-murman.ru