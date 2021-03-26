Теплоход «Клавдия Еланская» вернётся к привычной работе после ремонта на этой неделеВ Национальном экологическом рейтинге Мурманская область вышла из десятки лучших в России, где до этого держалась несколько лет подряд
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.03.21 09:30

Праздник Севера: определены победители соревнований по горнолыжному спорту

В Кировске на снежных трассах горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» завершились соревнования 86-го международного традиционного Праздника Севера по горнолыжному спорту. В стартах участвовали 28 спортсменов из Мурманской области, а также из Медвежьегорска.

В первый соревновательный день в дисциплине «супер-гигант» среди мужчин лучшими стали кировчанине Егор Федорович и Степан Соловьев, 3 место занял спортсмен из Мончегорска Александр Дробышев. Призовые места среди горнолыжниц распределились следующим образом: первое место – Арина Голубева (г.Мончегорск), 2 место – Вероника Гавриш (г.Апатиты), 3 место – Диана Бороздина (г.Мончегорск).

Во второй день заездов победителем стал Никита Петренко (г.Мончегорск), у Стапана Соловьева (г.Кировск) «серебро», третье место занял Егор Федорович (г.Кировск). Среди женщин высшую ступень пьедестала почета заняла Вероника Гавриш (г.Апатиты), «серебро» у Арины Голубевой (г.Мончегорск), «бронза» у Елизаветы Чесноковой (г.Мончегорск). Победители и призеры соревнований награждены медалями, грамотами и памятными призами Полярной Олимпиады.

Вчера в Полярных Зорях на склоне «Салма» стартовали всероссийские соревнования по горнолыжному спорту в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант». Участие в гонках принимают более 50 спортсменов из Мурманской, Московской, Ленинградской и Калужской областей, Республик Карелия и Татарстан, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Программа на ближайшие дни соревнований в различных дисциплинах:  26 марта – «слалом-гигант» (женщины); 27 марта – «слалом» (мужчины); 28 марта – «слалом» (женщины). Начало в 11.00.

Организаторы соревнований по горнолыжному спорту сообщают, что в связи с погодными условиями время стартов может меняться. Актуальная информация на сайте регионального Минспорта.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЦели и задачи Партия пенсионеров формирует из требований миллионов пожилых россиян
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.03.21 14:35
Да, проблема очень актуальна. Возможно, что Валентина С. права. И Администрации города-героя стоит поработать вопрос о взятии сих территорий под свою ответственность. Судя по состоянию придомовой тер
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему при уборке снега прилагаются титанические усилия, но результат получается неудовлетворительный – ответ знает Евгений Никора
Оскар Олегович
24.03.21 12:41
Да, странно это. Раньше мы были впереди, а сейчас, когда закрыли цеха, опустились ниже.
Комментарий к новости:В Национальном экологическом рейтинге Мурманская область вышла из десятки лучших в России, где до этого держалась несколько лет подряд
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.03.21 18:56
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ». Пишет Вам большой спец. в области педагогики! С большим интересом я и весь коллектив МБОУ КШМ просмотрели телепередачу "КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ" с участием
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему при уборке снега прилагаются титанические усилия, но результат получается неудовлетворительный – ответ знает Евгений Никора
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Стали известны российские банки, которые будут выдавать льготные кредиты резидентам Арктической зоны РФ-PRO Валюту (16+)Рубль в пятницу утром пытается восстанавливаться к доллару и евро-PRO Энергетику (18+)Во втором квартале 2021 года в Умбе будет введена в эксплуатацию четвертая торфяная котельная-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Для присвоения звания «Ветеран труда Мурманской области» работникам оленеводства потребуется меньший трудовой стаж
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика