Праздник Севера: определены победители соревнований по горнолыжному спорту

В Кировске на снежных трассах горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» завершились соревнования 86-го международного традиционного Праздника Севера по горнолыжному спорту. В стартах участвовали 28 спортсменов из Мурманской области, а также из Медвежьегорска.

В первый соревновательный день в дисциплине «супер-гигант» среди мужчин лучшими стали кировчанине Егор Федорович и Степан Соловьев, 3 место занял спортсмен из Мончегорска Александр Дробышев. Призовые места среди горнолыжниц распределились следующим образом: первое место – Арина Голубева (г.Мончегорск), 2 место – Вероника Гавриш (г.Апатиты), 3 место – Диана Бороздина (г.Мончегорск).

Во второй день заездов победителем стал Никита Петренко (г.Мончегорск), у Стапана Соловьева (г.Кировск) «серебро», третье место занял Егор Федорович (г.Кировск). Среди женщин высшую ступень пьедестала почета заняла Вероника Гавриш (г.Апатиты), «серебро» у Арины Голубевой (г.Мончегорск), «бронза» у Елизаветы Чесноковой (г.Мончегорск). Победители и призеры соревнований награждены медалями, грамотами и памятными призами Полярной Олимпиады.

Вчера в Полярных Зорях на склоне «Салма» стартовали всероссийские соревнования по горнолыжному спорту в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант». Участие в гонках принимают более 50 спортсменов из Мурманской, Московской, Ленинградской и Калужской областей, Республик Карелия и Татарстан, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Программа на ближайшие дни соревнований в различных дисциплинах: 26 марта – «слалом-гигант» (женщины); 27 марта – «слалом» (мужчины); 28 марта – «слалом» (женщины). Начало в 11.00.

Организаторы соревнований по горнолыжному спорту сообщают, что в связи с погодными условиями время стартов может меняться. Актуальная информация на сайте регионального Минспорта.