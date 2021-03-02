Праздник Севера откроют Всероссийские соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу

В спортивном комплексе «Долина Уюта» с 3 по 5 марта состоятся Всероссийские соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе Специальной Олимпиады. Они пройдут в рамках 86-го международного традиционного Праздника Севера и 61-го Праздника Севера учащихся.

Все участники соревнуются в одной возрастной группе – с 12 лет и старше. Спортсмены подразделяются на три категории в соответствии со своими физическими и спортивными возможностями.

Соревнования проводятся на основании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год при участии Мурманского территориального отделения «Специальная Олимпиада России». В этом году в них примут участие 130 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов, учреждений дополнительного образования, а также взрослые спортсмены из семи муниципальных образований Мурманской области: Мурманска, ЗАТО Североморск, Оленегорска, Мончегорска, Апатитов, Кольского и Кандалакшского районов. Также среди участников и команда из города Новосибирска.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, три дня спортсмены будут соревноваться в эстафетах, лыжных гонках классическим и свободным стилями, в скоростном беге на снегоступах на разные дистанции. Победителей и призёров наградят кубками, медалями и грамотами Специальной Олимпиады России.

Церемония открытия соревнований состоится 3 марта в 12.00, старты в эстафете 4х1000 м будут даны чуть ранее – в 11.00, старты лыжных гонок и бега на снегоступах – в 12.30.

Награждение участников пройдёт по итогам каждого соревновательного дня. Закрытие – 5 марта в 13.00.