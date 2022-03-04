Праздник Севера открыли соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе Специальной Олимпиады РоссииСпортсмены из 13 регионов принимают участие в соревнованиях на горнолыжном комплексе «Салма»
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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.22 12:00

Праздник Севера открыли соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе Специальной Олимпиады России

Накануне в Мурманске стартовали соревнования 62-го Праздника Севера учащихся по лыжным гонкам и снегоступингу по программе Специальной Олимпиады России. Состязания открыли Полярную Олимпиаду – главное спортивное событие Мурманской области.

3а два дня лыжные трассы Долины Уюта примут более 100 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов, учреждений дополнительного образования, а также взрослых спортсменов из Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Апатитов, Кольского и Кандалакшского районов, Алакуртти.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала,  на торжественной церемонии открытия соревнований участников приветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Именно вы, ребята, открываете Полярную Олимпиаду, и я поздравляю вас с этим! Открывать Праздник Севера учащихся соревнованиями по снегоступингу и лыжным гонкам стало доброй традицией – они включены в программу с 2005 года. Мы очень гордимся вами, желаем победы и драйва! Пусть сегодняшний день запомнится надолго, чтобы и в следующем году вы с удовольствием повторили этот опыт!» – подчеркнула Елена Дягилева.

От лица министерства спорта Мурманской области с началом Полярной Олимпиады ребят поздравила руководитель ведомства Светлана Наумова.

«Мы горды тем, что движение Специальной Олимпиады России в Мурманской области развивается! Спасибо вам за подготовку к мероприятиям, желаю новых ярких побед в спорте и успехов в учебе!» - обратилась к участникам соревнований министр.

Успешных состязаний в напутственном слове ребятам пожелала директор мурманской детско-юношеской спортивно-адаптивной школы №15, председатель регионального отделения Специальной Олимпиады России Ирина Горохова.

От лица всех участников соревнований по лыжным гонкам и снегоступингу клятву спортсменов произнесла воспитанница Кандалакшской коррекционной школы-интерната Полина Барбакова.

Два дня спортсмены будут соревноваться в эстафетах 4х1000 м, лыжных гонках классическим стилем на 50 м и 100 м и свободным стилем на 500 м, 1000 м и 2500 м, а также в скоростном беге на снегоступах на 25 м, 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, эстафете 4х100 м. Участники подразделяются на категории в соответствии со своими физическими и спортивными возможностями. Возрастная группа одна – с 12 лет и старше.

Победители и призеры в личном первенстве и командных эстафетах в каждом дивизионе будут награждены медалями и грамотами Министерства спорта Мурманской области, а участники, занявшие 4-8 места, – памятными знаками Специальной Олимпиады. Все спортсмены получат сувенирную продукцию. Награждение участников будет проводиться по итогам каждого соревновательного дня.

Закрытие соревнований по лыжным гонкам и снегоступингу по программе Специальной Олимпиады России состоится сегодня, 4 марта, в 13.00.

Подробная информация обо всех мероприятиях 87-го Праздника Севера и 62-го Праздника Севера учащихся – в официальном аккаунте Полярной Олимпиады, а также в специальном разделе на сайте Министерства спорта Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, мероприятия Специальной Олимпиады России – часть международного инклюзивного движения, они позволяют расширить возможности людей с особенностями интеллектуального развития. Соревнования проводятся при участии Мурманского территориального отделения «Специальная Олимпиада России».

Двое участников Праздника Севера из Мурманской области вошли в состав сборной команды России на Всемирных зимних Играх Специальной Олимпиады. В 2009 году в США (штат Айдахо) воспитанник мурманской ДЮСАШ №15 Валерий Проворов завоевал в своем дивизионе 2 золотых и 1 серебряную медаль в соревнованиях по снегоступингу. В 2012 году в Южной Корее (Пхенчхан) спортсменка оленегорской ДЮСШ «Олимп» Мария Неруш в своем дивизионе выиграла 1 золотую и 2 серебряные медали в соревнованиях по лыжным гонкам.

Стоит отметить, что на состязаниях 2021 года присутствовали представители Специальной Олимпиады России, которые высоко оценили уровень организации и проведения соревнований, отметив Мурманскую область находится в числе регионов-лидеров по поддержке таких мероприятий.

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