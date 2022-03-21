Праздник Севера подошёл к кульминации: на этой неделе стартуют соревнования по парусному и горнолыжному спорту и 48-й Мурманский лыжный марафон

На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве министр спорта Мурманской области Светлана Наумова рассказала о предстоящей неделе 87-го традиционного международного Праздника Севера и 62-го Праздника Севера учащихся.

«Текущая неделя станет самой насыщенной, в ближайшие дни пройдут сразу 15 соревнований взрослого и детского Праздника Севера, а это ровно половина мероприятий, включенных в программу Полярной Олимпиады, – отметила Светлана Наумова. – В рамках 62-го Праздника Севера учащихся состоятся соревнования по спортивному ориентированию, парусному спорту, хоккею, горнолыжному спорту, мини-футболу. Среди предстоящих мероприятий 87-го традиционного международного Праздника Севера – соревнования по конькобежному спорту, регби, лыжным гонкам, горнолыжному спорту, парусному спорту, а также 48-й Мурманский лыжный марафон».

21 марта в Териберке стартовали региональные соревнования по парусному спорту в дисциплине «сноукайтинг», а всероссийское первенство – 22 марта на 27 км Верхнетуломского водохранилища. Участие в соревнованиях принимают около 20 юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 17 лет из Мончегорска, Архангельска, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Пилотам, занявшим первое место в своих зачётных группах, присваивается звание «Победитель Первенства России 2022 года». Все призеры получат медали и дипломы Всероссийской федерации парусного спорта.

В рамках 87-го традиционного международного Праздника Севера 22-24 марта состоятся Всероссийские соревнования по лыжным гонкам. В Мурманской Долине Уюта будут даны старты для спортсменов 2006-2007 года рождения на дистанции 10 и 15 км классическим стилем и 5, 10 км свободным стилем. Параллельно со Всероссийскими соревнованиями будет дан старт региональным соревнованиям Праздника Севера по лыжным гонкам среди ветеранов.

Ещё одни соревнования всероссийского уровня пройдут в Полярных Зорях на горнолыжном комплексе «Салма». 24-27 марта горнолыжники со всей России будут бороться за звание сильнейших в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант». Планируется участие около 80 мужчин и женщин 2005 года рождения и старше из Мурманской, Московской, Ленинградской областей, Краснодарского края, Республик Карелия и Кабардино-Балкария, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Эта неделя ознаменуется также самыми зрелищными и значимыми соревнованиями Полярной Олимпиады. В рамках 87-го традиционного международного Праздника Севера 21-25 марта пройдет Чемпионат России по парусному спорту в дисциплине «сноукайтинг» и 22-27 марта в дисциплине «зимний виндсерфинг» в Териберке и 27 км Верхнетуломского водохранилища.

22 марта в 11.00 на 27 км Верхнетуломского водохранилища состоится торжественная церемония открытия Чемпионата России по парусному спорту в дисциплине «сноукайтинг». В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из Мурманской, Ленинградской, Московской областей, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Архангельска и Новосибирска.

Для доставки зрителей до места проведения соревнований и обратно региональным министерством спорта будут организованы бесплатные автобусы до места проведения соревнований и обратно.

Вместе с Чемпионатом России 26-27 марта на 27 км Верхнетуломского водохранилища пройдут региональные соревнования по парусному спорту (зимний виндсерфинг-марафон). Участие в нем примет около 20 спортсменов из Мончегорска, Архангельска, Санкт-Петербурга и Новосибирска, сообщает Министерство спорта Мурманской области.