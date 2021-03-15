Праздник Севера учащихся откроется в Оленегорске соревнованиями по конькобежному спорту

На стадионе спортивной школы «Олимп» в Оленегорске с 15 по 18 марта пройдут соревнования по конькобежному спорту в рамках 61-го Праздника Севера учащихся. На старт выйдут 120 юношей и девушек из Мурманска, Оленегорска и Мончегорска, а также команда спортсменов из Республики Карелия.

Конькобежцы в возрастных категориях до 13 лет и 13-17 лет сразятся за призовые места в многоборье на дистанциях от 500 до 5000 метров, в групповых забегах от 100 метров до 5000 метров и смешанных эстафетах 4 х 400 метров.

Победители и призёры соревнований будут награждены медалями и грамотами министерства спорта и молодежной политики Мурманской области. Лучшим командам вручат кубки и грамоты, а абсолютным чемпионам – ленты Чемпионов Праздника Севера учащихся.

Открытие соревнований по конькобежному спорту состоится 16 марта в Ледовом дворце города Оленегорска (ул.Строительная, 40). Начало в 17.30, сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики.