Праздник Севера учащихся: спортсмены из Ловозерского района победили в соревнованиях по национальным видам спорта

В детско-юношеской спортивной школе в посёлке Ревда завершились соревнования по национальным видам спорта в рамках 61-го Праздника Севера учащихся. За призовые места боролись команды из Мурманска, Оленегорска и Ловозерского района. Ребята соревновались в тройном национальном прыжке, метании аркана на хорей и прыжках через нарты.

Как сообщает региональное Министерство спорта, по итогам напряжённой борьбы первое место в командном зачёте по праву досталось хозяевам соревнований – команде из Ловозерского района, «бронза» у Мурманска, замкнули тройку лидеров спортсмены из Оленегорска. Абсолютными чемпионами 61-го Праздника Севера учащихся по национальным видам спорта признаны Максим Малюгин из Мурманска и Матвей Селюков из Ловозерского района.