Праздник Севера: в Оленегорске состязались юные лыжники

Почётные гости 89-го традиционного международного Праздника Севера посетили Оленегорск, где приняли участие в церемонии открытия муниципальных соревнований среди юных лыжников на дистанциях от 800 метров до 3 км. Мероприятие провели в рамках проекта «Праздник Севера в города и районы Мурманской области».

По окончании состязаний победители и призёры в своих возрастных группах получили медали и грамоты из рук прославленных спортсменов, а победителям был вручён памятный сувенир Праздника Севера.

Все ребята смогли сделать фотографии с почётными гостями и стать счастливыми обладателями карточек с автографами именитых спортсменов. Но и гости от юных оленегорцев получили на память рисунки с пожеланиями.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, мероприятие получилось добрым, светлым, наполненным положительными эмоциями.

Напомним, что проект «Праздник Севера в города и районы Мурманской области» проводится уже в шестой раз. Ранее мероприятия проходили в Ловозерском и Кольском районах, Кандалакше, Североморске и Гаджиево.

Фото: https://gov-murman.ru