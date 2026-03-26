Праздник Севера–2026: в Долине Уюта определили сильнейших биатлонистов

В минувшие выходные в мурманской Долине Уюта провели областные соревнования по биатлону в рамках 91-го Праздника Севера и 66-го Праздника Севера учащихся. Спортсменам предстояло испытать себя в дисциплинах «гонка» и «спринт». За «золото» Полярной Олимпиады боролись порядка 40 спортсменов, среди них: юноши и девушки 13-14 лет, юниорки и юниоры 19-20 лет, мужчины и женщины.

По итогам состязаний в «гонке» золотые медали завоевали Евгений Разгулов, Арина Стерлина, Сергей Карякин, Николай Лалетин, Дарья Смирнова. «Серебро» забрали Макар Захарычев, Катерина Катеева, Владислав Попов, Егор Мойсеевец, Софья Трушнина. Бронзовые призёры – Макар Дубницкий, Алина Винокурова, Павел Кухарчук.

В «спринте» первыми стали Арина Стерлина, Евгений Разгулов, Николай Лалетин, Софья Трушнина, Александра Христинина, Сергей Карякин. На втором месте Катерина Катеева, Макар Захарычев, Егор Мойсеевец, Дарья Смирнова, Алина Балякина, Максим Аверкиев. На третьем месте Алина Винокурова, Макар Дубницкий, Владислав Попов.

Одновременно с этими состязаниями Федерация биатлона Мурманской области провела областные соревнования среди заполярных спортсменов 15-16 лет и 17-18 лет. Победителями «спринта» стали Владислав Карабань, Анастасия Елисеева, Елизавета Леоненко, Эдуард Леоненко. В «гонке» золотые медали завоевали Владислав Карабань, Елизавета Леоненко, Артём Меденко, Анастасия Елисеева.

 

 

