Праздник Севера–2026: в Мурманске провели областное физкультурное мероприятие по зимнему плаванию

В рамках 91-го Праздника Севера провели областное физкультурное мероприятие по зимнему плаванию. В программу вошли семинар, мастер-класс, а также заплыв в холодной воде на Семёновском озере.

Судейский семинар по виду спорта «Зимнее плавание» провели на базе мурманского духовно-реабилитационного центра. Его спикером выступил тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по зимнему плаванию, заместитель председателя региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация зимнего плавания» Владимир Зеленский. Он рассказал о главных нюансах работы представителей и судей на спортивных соревнованиях.

После завершения семинара в новом «домике моржей» состоялся мастер-класс с участием нашего земляка, призёра чемпионата России и победителя этапов Кубка России Егора Кривенкова. Он поделился с участниками своими методиками тренировок, секретами адаптации к холоду и правильной техникой. По окончании мастер-класса прошёл заплыв в холодной воде.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в Мурманской области для занятий зимним плаванием и закаливанием открываются «СОПКИ.ОЗЁРА». Кроме того, на Семёновском озере был построен новый «домик моржей», где созданы удобные спуски к воде, причальный комплекс и деревянный настил. Напомним, что уникальный сетевой кластер «СОПКИ», который включает в себя открытие пространств для занятий спортом, досуга молодёжи и поддержки семей, реализуется в рамках плана «На Севере – жить!» по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ)