Праздник творчества: в ДТШ прошёл отчётный концерт «Маленькая страна»

В Детской театральной школе города Мурманска состоялся традиционный отчетный концерт «Маленькая страна» — яркий праздник творчества и вдохновения. На большой сцене выступили 50 юных артистов — выпускники подготовительных групп отделения «Раннее художественно‑эстетическое развитие».

Ребята продемонстрировали, чему научились за время обучения: исполнили песни в составе большого хора, показали чтецкие навыки, порадовали зрителей танцевальными и театрализованными постановками.

Как отмечает администрация города Мурманска, каждый номер стал результатом усердных занятий, кропотливой работы педагогов и искреннего детского стремления к творчеству. К моменту концерта все участники успешно сдали итоговые экзамены, подтвердив освоение уникальной программы.

Отделение «Раннее художественно‑эстетическое развитие» работает с детьми 3–7 лет и ежегодно принимает около 300 юных мурманчан. Особенность программы — комплексный подход к раскрытию способностей ребёнка через синтез искусств: в младших группах дети занимаются вокальной логоритмикой, ИЗО и ритмикой; в старших — осваивают пение, прикладной труд, театральные игры и «Азбуку театра». Такой подход не только раскрывает творческий потенциал дошкольника, но и всесторонне готовит его к дальнейшему обучению, способствует успешной социализации и формирует устойчивый интерес к искусству.

Многие из юных артистов после летних каникул продолжат свой творческий путь: они поступят в 1‑й класс на отделение «Основы актёрского мастерства и режиссуры», где смогут углубить полученные навыки и открыть для себя новые грани театрального искусства.

