Праздник в Доме культуры Ленинского округа Мурманска стал ярким завершением весенних каникул

С пользой, весельем и новыми знаниями прошли каникулы для юных мурманчан: во время весенней смены школьных лагерей ребята встретили новых друзей, посетили городские развлекательные и познавательные мероприятия.

В детском лагере на базе Мурманского академического лицея отдохнули 125 школьников. Ребята из младших классов узнали много интересного о растениях, живущих в фотолаборатории «Зелёной библиотеки». Активно отдохнули в «Тропической купальне» и участвовали в спортивных эстафетах. Проверили эрудицию, сыграв в квиз «Без границ» в молодежном пространстве «СОПКИ». Не обошлось и без творчества: ребята своими руками мастерили поделки на занятии от культурно-выставочного центра «Русский музей» и участвовали в концерте детско-юношеского клуба бардовской песни «Гравицапа».

Особенно школьникам понравились просмотры познавательно-образовательных фильмов и аттракционы в формате виртуальной реальности, мобильный планетарий.

Ярким завершением каникул стал праздник в Доме культуры Ленинского округа. Танцевальный марафон, красочный аквагрим, мастер-класс по созданию фигур из воздушных шаров, увлекательные развивающие настольные игры и заряд хорошего настроения подготовили для ребят сотрудники учреждения культуры в образах популярных сказочных персонажей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29660&page=1