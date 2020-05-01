Праздник Весны и Труда 73% процента россиян встретят дома

Почти три четверти россиян останутся на майские праздники дома, соблюдая режим самоизоляции. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, где россияне планируют провести 1-11 мая.

Режим самоизоляции скорректировал планы россиян на весенние праздники. Так, в прошлом году майские праздники проводил дома лишь 41% россиян, сейчас — 73%. Число респондентов, планирующих поездку на дачу или в деревню, по сравнению с 2019 годом сократилось более чем в 2 раза (16 и 7% соответственно).

Каждый десятый проведёт праздники на рабочем месте. Россияне массово отказались от прогулок на природе, поездок по России и за рубеж, а также посещения гостей. Если раньше среди прочих вариантов досуга на майские россияне называли посещение бани, тренировок, участие в первомайских шествиях, то сегодня — прогулки в парке в обход запретов властей.