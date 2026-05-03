Праздник «Встречай Первомай!» объединил жителей Заозерска

В праздничный майский день городская площадь Заозерска стала территорией праздника: творческие коллективы и отдельные исполнители из ДМШ, ЦДОД и ЦКБО представили зрителям яркую концертную программу.

Гостей мероприятия ждали разнообразные развлечения: игровые и развлекательные площадки, а также ярмарка изделий ручной работы и угощений от заозерских мастериц.

Особой частью праздника стала командная игра «Майская перезагрузка», в ходе которой участники соревновались в ловкости, смекалке и командной работе — решали головоломки и проходили весёлые эстафеты.

Итоги игры «Майская перезагрузка»: суперкоманда — «Защитники»; 1‑е место — «Маршрут 10 дробь А» и «Боевые товарищи»; 2‑е место — «Ракетчики» и «Головастики»; 3‑е место — «Радуга» и «Счастливчики»; самая талантливая команда — «Солнышко».

