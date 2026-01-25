Мурманская область. Арктика (16+)25.01.26 08:00
Праздник «Здравствуй, Солнце!» в Мурманске сегодня не состоится
Как сообщает Мурманский оперативный штаб, ситуация с энергоснабжением в Мурманске остаётся сложной. Специалисты «Россетей» продолжают ремонт на поврежденных линиях. Все силы направлены на восстановление работы системы жизнеобеспечения городов Мурманска и Североморска.
Учитывая сложившуюся обстановку, администрация города Мурманска приняла решение не проводить народные гулянья «Здравствуй, Солнце!», которые ранее были запланированы на 25 января.
