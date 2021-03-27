Праздник зимних видов спорта провели в коллективе АО «ММТП»

Тридцатая по счёту открытая зимняя спартакиада АО «Мурманский морской торговый порт» прошла на турбазе «Теремок». В мероприятии приняли участие не только портовики, но и команды ООО «Мурманский балкерный терминал», ОАО «Российские железные дороги», ООО «Губернский лекарь», САО «Медэкспресс», АО «ОЛКОН», общероссийской общественной организации «Российское объединение судей», совета ветеранов ММТП и представители Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт».

«Для нас это особая спартакиада – и не только своей юбилейной цифрой. Но еще и тем, что в прошлом году из-за пандемии нам пришлось воздержаться от ее проведения. Но, спустя год, мы вновь продолжаем эту важную для нас традицию. Особо отмечу, что, как и в прежние годы, в спартакиаде принимают участие медицинские работники. И сегодня от всего коллектива Мурманского морского торгового порта, Мурманского балкерного терминала и наших партнеров хочу искренне поблагодарить их за самоотверженны труд в это сложное время! Всем – ярких и запоминающихся спортивных баталий и побед!» - сказал на церемонии открытия генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Участники спартакиады могли испытать свои силы в различных видах спорта. Проводились соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, гиревому спорту, настольному теннису, мини-футболу, гонках на финских санях и лыжах. Впервые были проведены командные баталии в снежки по правилам игры «Юкигассен». А для готовых к спортивным экспериментам энтузиастов был организован мастер-класс по зимнему виндсерфингу, который провели представители яхт-клуба АО «ММТП» во главе с многолетним лидером российского зимнего виндсерфинга, чемпионом мира, СССР и России по этому виду спорта Вячеславом Мальцевым.

Традиционно особо яркие эмоции подарил саамский футбол с участием девушек, экипированных, согласно традиции, в длинные юбки и стремящихся закатить мяч в ворота противника. Желающие также могли пройти туристическую полосу. А в завершение мужчины перетягивали канат, стремясь не разочаровать многочисленных болельщиков.

Специально для гостей мероприятия была приготовлена наваристая уха. Помимо этого, можно было принять участие в беспроигрышной лотерее. Все участники получили заряд позитива и хорошего настроения на неделю вперед, проведя на свежем воздухе почти десять часов.

Как отмечают организаторы, поддержка спорта, развитие физической культуры, пропаганда здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте являются одними из приоритетов деятельности АО «Национальная транспортная компания» (НТК), в структуру которой входит АО «ММТП». Компания ориентирована на внедрение и соблюдение всего комплекса принципов ESG - экологической, социальной и управленческой ответственности предприятия. Напомним, что уже в ближайшие выходные дни в Мурманске пройдут ключевые соревнования в рамках 86-го традиционного международного Праздника Севера– 47-ой Мурманский лыжный марафон по программе «Euroloppet» и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet». Главное спортивное событие Кольского Заполярья проходит при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт».