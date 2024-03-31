Праздника Севера – 2024: марафонская гонка классическим стилем и первый Детский марафон

Сегодня в Мурманске в рамках Праздника Севера – 2024 провели первый Детский марафон и разыграли медали в гонках классическим стилем.

Открыл праздник первый Детский марафон Полярной Олимпиады. Малыши преодолели 600 метров в сопровождении «звёзд» мирового лыжного спорта Анны Богалий, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Дениса Спицова и почётных гостей Любови Мухачевой, Николая Зимятова и Александра Завьялова. Все ребята получили подарки.

Далее – гонка классическим стилем. На 5 минут раньше остальных стартовали участники первого Мурманского лыжного марафона Праздника Севера мурманчане Геннадий Лупандин и Юрий Постников.

По итогам соревнования у мужчин на 50-километровой дистанции победу одержал Ермил Вокуев из Коми. Его результат составил 2 часа 54 минуты 55 секунд. Серебряным призёром стал Лев Новиков из Приморского края. Бронзовым – Евгений Цепков из Переславля-Залесского.

У женщин первенствовала Дарья Канева из Сыктывкара – 2.54.55. На вторую ступень пьедестала почёта поднялась Мария Козекаева из Сарова. На третью – подруга Каневой по команде – Анастасия Власова.

На дистанции 25 километров у сильного пола победил Степан Малков из Тамбовской области – 1.12.12. «Серебро» досталось Кириллу Емелину из Рыбинска, «бронза» – Александру Рудакову из Челябинска.

У прекрасной половины человечества на первом месте Карина Гончарова из Омской области – 1.27.16. На втором – Полина Тарутина из Иваново, на третьем – Ксения Горохова из Новгородской области.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, для гостей, участников и болельщиков работала Саамская деревня с ярмаркой мастеров, северной кухней, мастер-классами, экспозицией предметов быта и состязаниями по национальным видам спорта и многое другое.

Фото (Дмитрий ДУБОВ): https://gov-murman.ru