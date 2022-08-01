Праздники двора становятся доброй традицией Кировска

В наши дни в Кировске возрождается традиция праздников во дворе, пишет vk.com/tvoy_kirovsk.

Двор – это то место, где можно встретиться с соседями, познакомиться и подружиться. Раньше, когда не было компьютеров, когда хотелось с кем-то пообщаться – выходили во двор. Ребятишки играли в игры, бабушки беседовали, а в праздничные дни дружно пели песни. Дворовые праздники – это яркие моменты летней жизни детей, которые помогают познакомиться с новыми людьми, почувствовать вкус к творчеству, проявить свои способности, создать себе и окружающим хорошее настроение.

31 июня около дома №8 по улице Шилейко состоялось интересное мероприятие - праздник двора. Его инициаторами выступили активисты ТОС «Наш дом».

Несмотря на пасмурную погоду, праздник получился забавным и зажигательным, поднял настроение всем присутствующим. А оказала активную помощь в этом творческая команда городского Дворца культуры, которая подготовила весёлую программу и своим задором, позитивным настроением, артистизмом поддерживали праздничную атмосферу.

Фото: https://vk.com/doc61897075_648293490?hash=8HkcRnt2iZ7eK7vGRJjyrMXRzCClbZCzydQTgZdZV4H&dl=FIF5noL9QUUqipPzHjhRqwyDURtz2JdRYoAlpGqN3Rz