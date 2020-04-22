ПраздникиДома - главный эпидемиолог Минздрава РФ

Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико посоветовал сохранить введенные в России ограничения на майские праздники. «Да, думаю, это (продлить ограничения на майские праздники. – Ред.) важно», - сказал Брико сегодня на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что в других странах, где статистика заражений пошла на спад, не отменяют меры по самоизоляции, дистанцированию, какие-то послабления есть, но меры сохраняются. «Поэтому у нас в стране, я думаю, они должны быть сохранены, а после майских праздников будет видно», - заявил Николай Брико.