Предлагаемые административным работникам зарплаты за 5 лет выросли на 60%

24 апреля в России отмечают День профессиональных административных работников (День секретаря). Специально к празднику Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии для этих специалистов, и выяснила, как изменились зарплаты секретарей за последние пять лет.

24 апреля в России отмечают День профессиональных административных работников (День секретаря). Специально к празднику Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии для этих специалистов, и выяснила, как изменились зарплаты секретарей за последние пять лет.

На профессиональную область «Административный персонал», по данным за март 2024 года, приходится около 5% от всех вакансий в России и 12% резюме.

Интересно, что спрос работодателей на таких специалистов растёт, а вот популярность профессии среди соискателей, наоборот, падает. Так, за январь-март 2024 года в сфере «Административный персонал» было открыто на 37% больше вакансий, чем за тот же период 2023 года, а вот количество резюме сократилось на 9%.

Несмотря на это, уровень конкуренции среди соискателей, претендующих на должности секретарей и администраторов, остаётся повышенным: в марте на одну вакансию приходилось 8,9 резюме.

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях административного персонала по итогам 2023 года составила 49800 рублей, что на 18800 рублей (или на 60%) больше, чем пять лет назад, в 2019 году. При этом спрос на административный персонал за этот период вырос в 2,6 раза. В начале 2024 года уровень зарплатных предложений продолжил расти, сегодня медиана составляет уже 56500 рублей.

А вот в регионах СЗФО уровень предлагаемых зарплат для офис-менеджеров и секретарей растёт и в некоторых регионах существенно быстрее, чем в целом по РФ. Так, за год доход в вакансиях для административного персонала в СЗФО вырос на 14 тысяч до 62900 рублей в среднем. Одни из самых высоких зарплат секретарям готовы платить в Мурманской области (более 70 тысяч), а также в Петербурге (более 65 тысяч), Ленинградской и Новгородской областях (медиана предлагаемых зарплат в профессиональной области «Административный персонал», РФ в целом (руб.) наглядно представлена на диаграмме).

Динамика уровня предлагаемой зарплаты в вакансиях для секретарей, СЗФО:

2023 2024 динамика за год Республика Карелия 34 544 ₽ 54 195 ₽ 19 651 ₽ Вологодская область 28 649 ₽ 47 828 ₽ 19 179 ₽ Мурманская область 40 964 ₽ 71 808 ₽ 30 844 ₽ Новгородская область 42 966 ₽ 64 310 ₽ 21 344 ₽ Санкт-Петербург 51 490 ₽ 65 553 ₽ 14 063 ₽ Ленинградская область 43 185 ₽ 66 414 ₽ 23 229 ₽ Калининградская область 30 871 ₽ 40 565 ₽ 9 694 ₽ Республика Коми 31 006 ₽ 41 369 ₽ 10 363 ₽ Архангельская область 33 169 ₽ 48 909 ₽ 15 740 ₽

Наиболее высокую зарплату административному персоналу сегодня предлагают компании из отраслей «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (медиана составляет 91000 рублей), «Услуги для бизнеса» (64400 рублей), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (63900), «Розничная торговля» (58900) и «ИТ, системная интеграция, интернет» (58000 рублей). Эти же отрасли являются лидерами по спросу на данных специалистов – в совокупности на них приходится 49% от всех вакансий для административного персонала в 2024 году (предлагаемые зарплаты в профессиональной области «Административный персонал» в зависимости от отрасли компании, 2024 год наглядно предстпавлены в таблице).