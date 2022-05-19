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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.22 15:00

Предлагаемые зарплаты для фармацевтов и провизоров выросли за год на 54%

Ежегодно 19 мая в России отмечается День фармацевта. Накануне профессионального праздника Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, что с начала года в стране было открыто более 14000 вакансий для этих специалистов, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Наибольший спрос продемонстрировали компании из Москвы (2100 вакансий или 15,2%), Московской области (1300 вакансий или 9,4%), Краснодарского края (800 вакансий или 6,1%), Санкт-Петербурга (700 вакансий или 5%) и Свердловской области (500 вакансий или 3,9%). В целом на регионы СЗФО на данный момент приходится порядка 1 600 вакансий в сфере фармацевтики, что на 90% больше, чем годом ранее. После Петербурга и Ленобласти высокий спрос на фармацевтов держится в Карелии (+105% вакансий за год), в Архангельской области (+97%), в Калининградской области (+48%) и в Псковской области (+41% прироста вакансий для провизоров).

Фармацевты остаются одними из наиболее дефицитных специалистов в стране. В этом году на одну вакансию для них приходится лишь 1,2 потенциальных кандидата (при комфортном для рынка труда соотношении 5–6 резюме на вакансию).

Медианная зарплата для фармацевтических работников в 2022 году составляет 50 тысяч рублей в среднем по стране, при этом по сравнению с прошлым годом она выросла на 54%. Максимальные же зарплатные предложения достигают 120 тысяч рублей, столько может зарабатывать, например, фармацевт-провизор в Петрозаводске. 

Требования, которые чаще всего работодатели предъявляют кандидатам на должности фармацевтов: наличие профильного образования и действующего сертификата специалиста, опыт работы в аптечных сетях и знание ассортимента лекарственных препаратов. Из личных качеств это - коммуникативные навыки, грамотная речь и стремление помогать людям.

Помимо вовремя выплачиваемой зарплаты и официального трудоустройства, компании-работодатели предлагают будущим сотрудникам дополнительные возможности и бонусы, в частности, эксклюзивные программы скидок, участие в стимулирующих конкурсах от компаний-партнеров, возможность горизонтального и вертикального карьерного роста, повышение квалификации в собственном учебном центре, ДМС, продление сертификата специалиста за счет компании и др.

Компании-работодатели также готовы создавать привлекательные условия для иногородних кандидатов, например, некоторые из них предоставляют возможность работы вахтовым методом, обеспечиваю бесплатным корпоративным жильём или предоставляют частичную оплату жилья переехавшим специалистам, а в отдельных компаниях действуют реферальные программы «приведи друга», которые позволяют получить вознаграждение до 20 тысяч рублей.  

Любопытно, что 36% представителей профсферы «Медицина и фармацевтика» считают свою работу связанной с рисками и опасностями, и это самые высокие показатели среди всех профсфер, как показал опрос, проведенный Службой исследований hh.ru (наглядно на диаграмме).

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