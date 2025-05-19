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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.25 12:00

Предлагаемые зарплаты на строительном рынке Мурманской области упали на 2% за год, но всё равно превысили средний доход местного жителя

В Мурманской области в сфере строительства и недвижимости в начале этого года было открыто свыше 1,6 тысячи вакансий, за год число вакансий для работников сферы увеличилось на 9%.

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали сферу строительства и недвижимости и выяснили, в каких регионах наибольший спрос на персонал, как он менялся в Мурманской области и какие предлагаются заработные платы.

В первом квартале 2025 года на российском рынке труда работодатели открыли более 356 тысяч вакансий в строительстве и недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос изменился незначительно (-1,5%). Больше всего в кадрах нуждается строительный рынок Москвы – на столицу пришлось 14% от всех вакансий. На втором месте – Санкт-Петербург (6%), на третьем – Московская область (6%). В Мурманской области в сфере строительства и недвижимости в начале этого года было открыто свыше 1,6 тысячи вакансий, за год число вакансий для работников сферы увеличилось на 9%. 

Заработные платы на российском строительном рынке за год выросли на 9%. Сегодня работодатели предлагают 99 тысяч рублей (медиана). Больше всего строители могут заработать в Ямало-Ненецком АО, где уровень дохода выше среднероссийского и составляет 138,3 тысячи рублей. Также высокие зарплаты предлагают в Магаданской области (136 тысяч рублей) и Москве (130,9 тысячи рублей).

При этом в Мурманской области заработные платы в стройке и недвижимости снизились на 2% за год. Медиана зарплатных предложений сегодня составляет 96 тысяч рублей. Примечательно, что зарплаты строителей в регионе этой весной все равно оказались больше, чем медианная зарплата местного жителя, которая достигла 74,9 тысячи рублей.

Самые высокие зарплаты в Мурманской области готовы платить руководителям стройпроектов – 200 тысяч рублей, главным инженерам проекта – 180 тысяч рублей, прорабам – 148,5 тысячи, геодезистам – 130 тысяч, малярам – 125 тысяч рублей. А самые низкие зарплаты на местных стройках наблюдаются у архитекторов – 49,4 тысячи рублей, разнорабочих – 79,9 тысячи рублей, а также слесарей и сантехников – 81,2 тысячи рублей.

Предлагаемые заработные платы в Мурманской области по специализациям в строительстве, 1 кв.2025:

Специализация

Предлагаемая ЗП

за I кв.2025

(медиана)

 Руководитель строительного проекта

200 000 ₽

 Главный инженер проекта

180 000 ₽

 Прораб, мастер СМР

148 500 ₽

 Геодезист

130 000 ₽

 Маляр, штукатур

125 000 ₽

 Инженер ПТО, инженер-сметчик

125 000 ₽

 Машинист

118 400 ₽

 Сварщик

117 500 ₽

 Инженер-конструктор, инженер-проектировщик

104 500 ₽

 Инженер по эксплуатации

100 000 ₽

 Агент по недвижимости

99 900 ₽

 Монтажник

97 500 ₽

 Руководитель проектов

95 000 ₽

 Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог

91 400 ₽

 Электромонтажник

89 300 ₽

 Слесарь, сантехник

81 200 ₽

 Разнорабочий

79 900 ₽

 Архитектор

49 400 ₽

 

Между тем самым активно застраивающимся округом оказался Центральный ФО – здесь девелоперы создали за последнее время каждое третье рабочее место в строительной отрасли или более 50 тысяч вакансий. На втором месте по доле строительных вакансий – Поволжье, тут местные компании открыли 27,6 тысячи, или 17% вакансий, на третьем – Сибирь, здесь местные компании открыли суммарно 14%, или более 23 тысяч вакансий за последний месяц. В регионах СЗФО суммарно размещено каждое десятое рабочее место в сфере строительства по стране (наглядно на диагнроамме).

При этом статистика hh.ru показывает, что этой весной сильнее всего у девелоперов вырос спрос на электромонтажников (+88% новых рабочих мест), сварщиков (+38%) и разнорабочих (+14%). Вероятно, что рост именно на эти специальности объясняется началом «горячего» сезона у строителей, когда стартуют открытые работы. По сравнению с прошлым годом есть и сокращение спроса по ряду профессий: так сильнее всего упало число новых вакансий для брокеров по недвижимости (-52%).

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