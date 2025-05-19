Предлагаемые зарплаты на строительном рынке Мурманской области упали на 2% за год, но всё равно превысили средний доход местного жителя

В Мурманской области в сфере строительства и недвижимости в начале этого года было открыто свыше 1,6 тысячи вакансий, за год число вакансий для работников сферы увеличилось на 9%.

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали сферу строительства и недвижимости и выяснили, в каких регионах наибольший спрос на персонал, как он менялся в Мурманской области и какие предлагаются заработные платы.

В первом квартале 2025 года на российском рынке труда работодатели открыли более 356 тысяч вакансий в строительстве и недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос изменился незначительно (-1,5%). Больше всего в кадрах нуждается строительный рынок Москвы – на столицу пришлось 14% от всех вакансий. На втором месте – Санкт-Петербург (6%), на третьем – Московская область (6%). В Мурманской области в сфере строительства и недвижимости в начале этого года было открыто свыше 1,6 тысячи вакансий, за год число вакансий для работников сферы увеличилось на 9%.

Заработные платы на российском строительном рынке за год выросли на 9%. Сегодня работодатели предлагают 99 тысяч рублей (медиана). Больше всего строители могут заработать в Ямало-Ненецком АО, где уровень дохода выше среднероссийского и составляет 138,3 тысячи рублей. Также высокие зарплаты предлагают в Магаданской области (136 тысяч рублей) и Москве (130,9 тысячи рублей).

При этом в Мурманской области заработные платы в стройке и недвижимости снизились на 2% за год. Медиана зарплатных предложений сегодня составляет 96 тысяч рублей. Примечательно, что зарплаты строителей в регионе этой весной все равно оказались больше, чем медианная зарплата местного жителя, которая достигла 74,9 тысячи рублей.

Самые высокие зарплаты в Мурманской области готовы платить руководителям стройпроектов – 200 тысяч рублей, главным инженерам проекта – 180 тысяч рублей, прорабам – 148,5 тысячи, геодезистам – 130 тысяч, малярам – 125 тысяч рублей. А самые низкие зарплаты на местных стройках наблюдаются у архитекторов – 49,4 тысячи рублей, разнорабочих – 79,9 тысячи рублей, а также слесарей и сантехников – 81,2 тысячи рублей.

Предлагаемые заработные платы в Мурманской области по специализациям в строительстве, 1 кв.2025:

Специализация Предлагаемая ЗП за I кв.2025 (медиана) Руководитель строительного проекта 200 000 ₽ Главный инженер проекта 180 000 ₽ Прораб, мастер СМР 148 500 ₽ Геодезист 130 000 ₽ Маляр, штукатур 125 000 ₽ Инженер ПТО, инженер-сметчик 125 000 ₽ Машинист 118 400 ₽ Сварщик 117 500 ₽ Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 104 500 ₽ Инженер по эксплуатации 100 000 ₽ Агент по недвижимости 99 900 ₽ Монтажник 97 500 ₽ Руководитель проектов 95 000 ₽ Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог 91 400 ₽ Электромонтажник 89 300 ₽ Слесарь, сантехник 81 200 ₽ Разнорабочий 79 900 ₽ Архитектор 49 400 ₽

Между тем самым активно застраивающимся округом оказался Центральный ФО – здесь девелоперы создали за последнее время каждое третье рабочее место в строительной отрасли или более 50 тысяч вакансий. На втором месте по доле строительных вакансий – Поволжье, тут местные компании открыли 27,6 тысячи, или 17% вакансий, на третьем – Сибирь, здесь местные компании открыли суммарно 14%, или более 23 тысяч вакансий за последний месяц. В регионах СЗФО суммарно размещено каждое десятое рабочее место в сфере строительства по стране (наглядно на диагнроамме).

При этом статистика hh.ru показывает, что этой весной сильнее всего у девелоперов вырос спрос на электромонтажников (+88% новых рабочих мест), сварщиков (+38%) и разнорабочих (+14%). Вероятно, что рост именно на эти специальности объясняется началом «горячего» сезона у строителей, когда стартуют открытые работы. По сравнению с прошлым годом есть и сокращение спроса по ряду профессий: так сильнее всего упало число новых вакансий для брокеров по недвижимости (-52%).