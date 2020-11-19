Предложение о сокращении штата госслужащих поддержало большинство россиян - опрос

С 1 января 2021 года Михаил Мишустин предложил приступить к оптимизации штатов федеральных и территориальных органов власти. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, поддерживают ли россияне предложение о сокращении численности государственных служащих. В опросе приняли участие экономически активные россияне из всех округов страны.

Большинство опрошенных считает идею Мишустина об оптимизации штата госслужащих необходимой мерой (54%). «Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных сотрудников», — комментируют респонденты. Не согласны с таким решением 18% опрошенных: «Уволят рядовых сотрудников, а их и так не хватает, а руководство останется на своих местах»; «Мало в стране безработных, будет ещё больше!»; «Чем территориальные хуже федеральных? Нужно либо всех сокращать равными долями, либо не трогать во время пандемии». Затруднились с ответом на вопрос 28% россиян: «Всякое сокращение аппарата приводит к его удвоению»; «Оптимизация штата не обязательно заключается в его сокращении. Для улучшения качества работы необходимо изменить технологии работы и взаимодействия между отделами (нивелировать нагрузку и уйти от задвоения выполняемых функций)».

Мужчины поддерживают оптимизацию штата госслужащих активнее женщин: 61 и 48% соответственно. Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников решения премьера: 29% среди молодёжи до 24 лет и 70% среди россиян старше 45 лет. Аналогичные тенденции наблюдаются и ростом уровня доходов: считают необходимым сократить штат госслужащих 44% респондентов с доходом до 30 тысяч рублей и 67% опрошенных, зарабатывающих более 80 тысяч рублей в месяц.