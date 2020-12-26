Предложение ввести акцизы за привлечение трудовых мигрантов поддержало более половины россиян

Вице-премьер Ю. Трутнев предложил ввести акциз для компаний за привлечение трудовых мигрантов на новых проектах. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, поддерживают ли россияне эту инициативу.

Идею взимать косвенный налог с компаний, привлекающих иностранную рабочую силу, поддержали 52% россиян: «Корпорации все равно найдут выход использовать труд дешевых мигрантов, пусть хотя бы в казну платят!»; «Чем больше налогов и акцизов будет наложено на эти организации, тем меньше будет среди нас мигрантов и больше рабочих мест для россиян».

Против идеи нового акциза для бизнеса 22%. Их доводы разнятся. Большинство считает, что нужны не акцизы, а полный запрет на въезд низкоквалифицированных рабочих из стран СНГ: «Внести в УК статью об уголовной ответственности для компаний, привлекающих трудовых мигрантов!»; «Права мигрантов нарушаются, живут они в нечеловеческих условиях». Единицы предлагают «не кошмарить бизнес» и напоминают о том, что мигрант мигранту рознь: «Компании будут испытывать затруднения в найме иностранных специалистов узкого профиля, которые могут принести в отрасль новые технологии».

Идею взимания акциза с работодателей, использующих труд иностранных работников, мужчины поддерживают значительно активнее женщин: 59 и 39% соответственно. Число сторонников инициативы растёт и с увеличением возраста опрошенных: 37% среди респондентов до 34 лет и 60% среди россиян старше 45 лет.