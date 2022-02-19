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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.22 10:00

Предложения Андрея Чибиса по развитию образовательной среды поддержали на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Вчера  в рамках выездного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Андрей Чибис представил ряд предложений по развитию образовательной среды. Инициативы главы региона поддержали заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Хочу сказать спасибо нашим коллегам, потому что у нас получилось очень содержательное обсуждение всех тех задач и вопросов, которые есть в образовании. Из ключевых это, конечно, первое – появление и запуск программы по строительству новых СПО и капремонта всех устаревших зданий», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что это задача номер один, потому что именно 60% специалистов, которые сегодня необходимы проектам, экономике Мурманской области, высококлассных рабочих, как раз должны учиться в таких современных колледжах. А практика, которая в настоящее время реализуется на территории региона, должна масштабироваться.

«Второй момент – это, конечно, программа строительства новых школ. И в этом году у нас такой праздник – впервые за 30 лет в Мурманской области появилась новая школа. И также мы приступаем к ремонту других образовательных учреждений. Принципиально важно, чтобы эти школы после ремонта выходили на абсолютно современную образовательную среду. А для этого необходимо расширить перечень работ, которые финансируются из федерального бюджета, включая дополнительные деньги на переоборудование», – добавил глава региона.

Кроме того, Андрей Чибис предложил поддержать распространение опыта Мурманской области в организации конкурсного отбора образовательных организаций на предоставление грантов по преобразованию пространств «Arctic schools» на территориях, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, предусмотрев разработку единого брендбука и федеральное финансирование данного проекта в рамках мероприятий Министерства Просвещения РФ.

«Проект «Arctic schools» получил у нас очень высокий отклик. И сегодня он распространился и на детские сады, и на учреждения среднего профессионального образования. Очень здорово, когда учащиеся определяют вместе с родителями и педагогами, что нужно преобразовать в школе, чтобы реализовывать успешные практики», – подчеркнул губернатор.

И четвёртая инициатива, озвученная Андреем Чибисом, – это создание единого современного кампуса для двух высших учебных заведений Мурманской области – Мурманского государственного технического университета и Мурманского арктического государственного университета.

«Если не появится такой современный кампус, то будет очень сложно притягивать в регион талантливых ребят. А если нет молодёжи, которая учится у нас, приезжает к нам в область и здесь остаётся, то, конечно, очень сложно избежать и оттока населения, а это принципиально важно переломить для нашей геостратегической территории», – заявил Андрей Чибис.

Губернатор сказал, что поддержка Совета Федерации принципиально важна для Кольского Заполярья, чтобы такой проект состоялся. Ведь он позволит ребятам учиться в современных комфортных условиях, особенно с учётом климата на севере.

«Мы много слышали о тех передовых практиках, которые наработаны здесь в Мурманской области командой губернатора и при помощи того бизнеса, который очень активно работает на территории региона. Для нас, разумеется, важны все аспекты этого опыта, и каждый из этих результатов в равной степени заслуживает тщательного изучения, – отметил сенатор Константин Косачев. – А здесь результат заключается в том, чтобы молодые ребята, которые хотят получить образование, профессию, реализовать себя, смогли бы это сделать там, где они родились, где хотят находиться. А это удаётся сделать в Мурманской области».

Заместитель председателя Совета Федерации добавил, что главная рекомендация в адрес федерального правительства и министерств будет заключаться в том, чтобы внимательным образом изучить опыт Мурманской области и в режиме обратной связи оказать поддержку региону, а также апробировать и реализовать успешные практики.

«Искренне признательна Андрею Владимировичу за то, что нам сегодня представили, а поднималась достаточно острая тема капитального ремонта и тема строительства школ. Целый ряд конкретных предложений команда губернатора озвучила. 28 февраля мы будем проводить большой семинар-совещание. И мы видим, как в регионах востребована корректировка этих тем. Безусловно, регионы должны очень чётко на это реагировать. Мы обязательно и наши решения, и нашу дальнейшую работу будем корректировать», – подчеркнула председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках выездного заседания губернатор Андрей Чибис также поблагодарил всех промышленных партнёров за активное сотрудничество и помощь в развитии системы образования в Кольском Заполярье.

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440572/#&gid=1&pid=25

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