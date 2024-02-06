Предложения по определению сроков и порядка проведения работ по реконструкции взлётно-посадочных полос аэропортов Мурманск и Апатиты должны быть представлены Президенту РФ к 15 февраля

2 февраля 2024 года Президент России утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Архангельскую область 11 декабря 2023 года.

В четвёртом пункте перечня Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами Мурманской области и представить предложения по определению сроков и порядка проведения работ по реконструкции взлётно-посадочных полос аэропортов Мурманск и Апатиты (Хибины).

Срок – 15 февраля 2024 года, ответственные: Мишустин М.В., Чибис А.В.

Отметим, что губернатор Мурманской области назначен ответственным и по другим поручениям Президента России. В п.6 прописано: «Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации:

а) при участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», акционерного общества «ДОМ.РФ» и российских деловых объединений привлечь крупные градообразующие предприятия и иные заинтересованные организации к разработке мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации и последующей реализации этих мастер-планов, в том числе с применением механизма государственно-частного партнёрства. Доклад – до 1 марта 2024 г.;

б) обеспечить широкое обсуждение мастер-планов, разрабатываемых в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, с гражданами, проживающими в соответствующих опорных населенных пунктах Арктической зоны Российской Федерации. Доклад – до 1 июля 2024 г.

Ответственные: Артюхов Д.А., Бездудный Ю.В., Котюков М.М., Кузнецов В.Г., Николаев А.С., Парфенчиков А.О., Уйба В.В., Цыбульский А.В., Чибис А.В.».