Предложения жителей Ковдорского района учтут при совершенствовании транспортного обслуживания муниципалитета

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области изучает общественное мнение и предложения граждан по поводу организации транспортного обслуживания населения Ковдорского района. В настоящее время в центре внимания два направления: «Ковдор – Мончегорск» и «Ковдор – Кандалакша».

В официальной группе регионального Минтранса в социальной сети «Вконтакте» размещен опрос. Вопросы касаются транспортного обслуживания, актуального расписания, периодичности использования рейсов и прочего.

«Для начала нам важно определить потребности жителей: как людям удобнее будет добираться в соседние муниципалитеты, в какое время рейсы более востребованы. Сейчас, например, многие пользователи предлагают привязать рейсы автобусов из Ковдора к расписанию поездов. Мы рассмотрим все обращения, чтобы в дальнейшем сделать пассажирские перевозки максимально комфортными для жителей», - подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, с 1 января 2021 года полномочия по организации регулярных перевозок пассажиров переданы Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.