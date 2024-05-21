Предложенные жителями Мурманской области изменения в программу «Арктическая ипотека» вступают в силу с 1 июня

«Возможности по «Арктической ипотеки» будут расширены с 1 июня. Ещё раз выражаю отдельную благодарность Владимиру Владимировичу за то, что поддержал инициативы наших жителей», – сообщил Андрей Чибис.

20 мая губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что соответствующее постановление принято правительством России.

В декабре 2023 года в преддверии совещания по социально-экономическому развитию региона и арктических городов Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с первыми получателями «Арктической ипотеки». В беседе с главой государства приняли участие две семьи из Мурманской области, которые озвучили предложения по расширению категорий участников программы.

Напомним, Ольга Курилова из Мончегорска предложила снизить стаж для медиков для оформления «Арктической ипотеки», а семья Карпович из Кировска отметила актуальность выделения в отдельную категорию получателей участников СВО. Также эти предложения звучали на расширенном заседании профильного комитета Совета Федерации по развитию Мурманской области от главы региона Андрея Чибиса.

Так, по поручению Президента РФ, правительством были внесены следующие изменения в программу «Дальневосточная и арктическая ипотека»:

внесены изменения, касающиеся распространения действия программы на граждан, участвующих или ранее участвовавших в специальной военной операции, а также на членов семей лиц, погибших в связи с выполнением задач в ходе в специальной военной операции;

исключено требование о наличии 5-летнего стажа для медицинских и педагогических работников;

увеличен до 9 млн рублей максимальный размер кредита, предоставляемого на приобретение на вторичном рынке готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком, находящегося на территории моногорода, если общая площадь такого жилого помещения превышает 60 квадратных метров.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманский области, на совещании по развитию ЗАТО и арктических городов, состоявшемся в июле 2023 года в Мурманске, Владимир Путин поддержал инициативу о распространении дальневосточной ипотеки на Арктическую зону. Ранее Андрей Чибис выступил с ней на рабочей группе по развитию Арктики, после чего предложение активно прорабатывалось под руководством министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

29 ноября 2023 года было принято постановление правительства Российской Федерации, в соответствии с которым программа «Дальневосточная ипотека» расширена на территорию Арктической зоны Российской Федерации. Воспользоваться ипотечным кредитом под 2% годовых можно для приобретения жилья на первичном рынке, в том числе для участия в долевом строительстве, и на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах и сельских поселениях региона. Размер кредита составляет от 500 тысяч до 9 млн рублей, а его срок – от 3 до 20 лет. Получателями могут стать молодые семьи или одинокие родители в возрасте до 36 лет, участники программы «Гектар Арктики», педагогические и медицинские работники, специалисты, работающие на предприятиях оборонзаказа, вынужденные переселенцы и участники СВО.