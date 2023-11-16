Предновогоднее предупреждение: в Мурманской области за вырубку леса грозит штраф до 300 тысяч рублей

В нашем регионе за незаконную рубку, повреждение или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников предусмотрено административное наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей.

С 1 по 31 декабря в лесах Мурманской области будут проводиться комплексные надзорные мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение нарушений требований лесного законодательства. Особое внимание будет уделяться охране деревьев хвойных пород от незаконных рубок.

В мероприятиях будут задействованы государственные лесные инспекторы минприроды Мурманской области, регионального центра лесного и экологического контроля, а также сотрудники территориальных подразделений УМВД России по Мурманской области.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, за незаконную рубку, повреждение или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников предусмотрено административное наказание.

Сумма штрафа составит:

- для граждан – от 3 до 4 тысяч рублей;

- для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей;

- для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, нарушитель будет обязан возместить нанесённый вред лесам. А если сумма причинённого ущерба превышает 5 тысяч рублей, то к виновникам будут применяться меры уголовной ответственности.

Фото: https://gov-murman.ru