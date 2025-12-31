Предновогодние и новогодние радости в областном центре

В Мурманске у главной новогодней ёлки уже работает зимний городок: детей и взрослых ждет карусель и ледяной терем Деда Мороза, в котором можно сфотографироваться на ледяном троне. Сказочный персонаж лично будет встречать гостей сегодня до 20.00 и с 1 по 4 января - с 12.00 до 18.00 часов.

Рядом, в белом куполе кипит творческая работа: дети смогут своими руками создать памятные сувениры и новогодние игрушки на тематических мастер‑классах. Узнать расписание занятий и записаться на участие можно по ссылке. С 1 по 3 января участие в мастер-классах бесплатное.

Новогодняя ярмарка «На Севере — тепло» также привлекает гостей праздничным разнообразием: сувенирные лавки, почтовый домик, тематические фотозоны и лабиринт‑ловушка. Особого внимания заслуживает новый атмосферный ледяной бар с арктическими напитками. 1–3 января с 16.00 до 17.30 — на территории ярмарки пройдёт яркая развлекательная программа. Ярмарка открыта каждый день: до 30 декабря — с 12.00 до 20.00; 31 декабря — с 12.00 до 18.00; 1–11 января — с 12.00 до 20.00.

Как сообщает администрация города Мурманска, каток в сквере на улице Ленинградской начнёт свою работу сразу, как только позволит температура воздуха. Вход будет бесплатным, а благодаря пункту проката, насладиться этим видом активности сможет любой прохожий. Рядом организуем продажу горячих напитков и выпечки.

На портале «Наш Север» в специальном разделе «Зима в Заполярье» и на туристическом портале региона собраны все активности и подробная информация о них.

