Предновогодние потери рубля: курс евро вырос почти на 87 копеек, доллар укрепился на 64 копейки

Центральный банк России с 31 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,2926 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 64,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,0695 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 86,55 копейки.