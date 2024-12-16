Предновогодний ажиотаж на мурманском рынке труда: кого ищут работодатели

По итогам за последние 30 дней работодатели Мурманской области разместили более 5,4 тысячи новых вакансий. При этом, если сравнивать текущую ситуацию с кадровой потребностью в конце 2022 года, то мы увидим, что сейчас местные работодатели ищут работников чаще, чем в 2022-ом. Причём прирост существенный: кадры сейчас нужны на 31% больше, чем в конце 2022-го.

Аналитики hh.ru проанализировали региональный рынок труда за последний месяц и выяснили, в каких сферах в предновогоднее время началась борьба за кадры, а где, наоборот, компании «ушли на каникулы».

По итогам за последние 30 дней работодатели Мурманской области разместили более 5,4 тысячи новых вакансий. При этом, если сравнивать текущую ситуацию с кадровой потребностью в конце 2022 года, то мы увидим, что сейчас местные работодатели ищут работников чаще, чем в 2022-ом. Причём прирост существенный: кадры сейчас нужны на 31% больше, чем в конце 2022-го. Относительно конца 2021 года потребность в кадрах сейчас тоже высокая: на данный момент местные компании на 14% больше нуждаются в кадрах, чем три года назад.

Абсолютными лидерами по числу новых рабочих мест и спросу у бизнеса Мурманской области оказались рабочие разных профессий, начиная с автослесарей и механиков и заканчивая сварщиками и фрезеровщиками. Местным компаниям за последнее время нужно было более 1,3 тысячи таких специалистов. На втором месте по спросу у местных работодателей – работники сферы продаж, для них было размещено более 1,2 тысячи новых вакансий. Наконец, на третьем месте по спросу у работодателей перед Новым годом – кадры в сфере розничной торговли (для них было открыто более 1 тыс. новых рабочих мест). Более того, если сравнивать с прошлым годом, спрос на работников розницы вырос на 6%.

Кроме того, несмотря на конец года, местные работодатели активно ищут кадры в сфере производства и строительном секторе. Топ востребованных областей пополняет и сектор логистики и перевозок, где потребность в работниках за год увеличилась на 8% (наглядно на диаграмме).