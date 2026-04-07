Предоставление льготы по транспортному налогу участникам СВО и членам их семей в автоматическом режиме узаконят

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил значимую новость для защитников Родины - участников СВО и их близких.

«В Мурманскую областную Думу будет внесён законопроект, который позволяет, начиная с этого года, получать региональную льготу по транспортному налогу участникам СВО и их супругам, а также членам семей, в том числе погибших участников СВО, без предоставления подтверждающих документов. Такая льгота уже действует на территории Мурманской области, и ранее она требовала предоставления официального документа об участии в специальной военной операции, а также документов, подтверждающих родственные отношения», – сообщил глава региона.

В настоящее время правительством Мурманской области налажен обмен информацией с Министерством обороны России и налоговой службой, поэтому льгота будет предоставляться автоматически в проактивном режиме.

«Уверен, что эта инициатива будет поддержана депутатами областной Думы и рассчитываю на скорейшее её принятие», – подчеркнул Андрей Чибис.