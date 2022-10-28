Предостережение – это не повод бояться!

В рамках федерального государственного земельного контроля (надзора) инспекторами Росреестра проводятся мероприятия по профилактике правонарушений земельного законодательства, в ходе которых до пользователей земельных участков доводится информация в виде предостережений о требованиях Земельного кодекса РФ об обязанности использовать земельные участки в соответствии с целевым назначением и необходимости принимать меры по недопущению нарушения данного требования.

Такие предостережения получили и многодетные семьи, владеющие земельными участками, предоставленными для целей индивидуального жилищного строительства. Конечно, это взволновало жителей нашего региона, ведь многие люди не знают о проведении Росреестром таких профилактических мероприятий.

26 октября в Управлении Росреестра по Мурманской области прошло расширенное межведомственное совещание при руководителе Управления по вопросам освоения земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Помимо представителей исполнительных органов власти региона и администрации г. Мурманска в совещании принял участие руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич.

На совещании обсуждались вопросы, которые поступают от многодетных семей, получивших предостережения, правовые основания проведения профилактических мероприятий в рамках федерального государственного земельного контроля (надзора), обозначена проводимая инспекторами Росреестра разъяснительная работа, в том числе с указанной категорией правообладателей земельных участков, озвучены проблемы, связанные с организацией инфраструктуры в отношении земельных участков, предоставленных многодетным, правовые механизмы, разрабатываемые на уровне субъекта в целях обеспечения реализации указанной меры государственной поддержки.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич поспешил успокоить граждан: «В настоящее время большой резонанс вызвали предостережения, направленные собственникам земельных участков, являющимся многодетными. Многие опасаются, что государство собирается отобрать у многодетных земельные участки, потому что они на них не построили дом. Сразу поясню – предостережение – это не повод бояться, никто у вас участки не заберет. Мы обговорили вопросы, как дальше будет действовать администрация города, области, чтобы граждане остались довольны, либо смогли построить дом, либо получили денежную компенсацию за свои участки».

По итогам совещания принято решение о проведении совместной межведомственной информационной кампании по вопросу использования земельных участков многодетными семьями, а также о дальнейшей совместной работе в указанном направлении.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, в случае возникновения вопросов правообладатели земельных участков, получивших предостережения, могут обратиться за разъяснением к земельным инспекторам Управления по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 22, либо по телефону (8152) 56-70-01.