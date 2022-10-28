С 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся в среднем на одну тысячу рублейВ Мурманске обновили зону отдыха около озера Среднего
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.10.22 16:30

Предостережение – это не повод бояться!

В рамках федерального государственного земельного контроля (надзора) инспекторами Росреестра проводятся мероприятия по профилактике правонарушений земельного законодательства, в ходе которых до пользователей земельных участков доводится информация в виде предостережений о требованиях Земельного кодекса РФ об обязанности использовать земельные участки в соответствии с целевым назначением и необходимости принимать меры по недопущению нарушения данного требования.

Такие предостережения получили и многодетные семьи, владеющие земельными участками, предоставленными для целей индивидуального жилищного строительства. Конечно, это взволновало жителей нашего региона, ведь многие люди не знают о проведении Росреестром таких профилактических мероприятий.   

26 октября в Управлении Росреестра по Мурманской области прошло расширенное межведомственное совещание при руководителе Управления по вопросам освоения земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Помимо представителей исполнительных органов власти региона и администрации г. Мурманска в совещании принял участие руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич. 

На совещании обсуждались вопросы, которые поступают от многодетных семей, получивших предостережения, правовые основания проведения профилактических мероприятий в рамках федерального государственного земельного контроля (надзора), обозначена проводимая инспекторами Росреестра разъяснительная работа, в том числе с указанной категорией правообладателей земельных участков, озвучены проблемы, связанные с организацией инфраструктуры в отношении земельных участков, предоставленных многодетным, правовые механизмы, разрабатываемые на уровне субъекта в целях обеспечения реализации указанной меры государственной поддержки.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич поспешил успокоить граждан: «В настоящее время большой резонанс вызвали предостережения, направленные собственникам земельных участков, являющимся многодетными. Многие опасаются, что государство собирается отобрать у многодетных земельные участки, потому что они на них не построили дом. Сразу поясню – предостережение – это не повод бояться, никто у вас участки не заберет. Мы обговорили вопросы, как дальше будет действовать администрация города, области, чтобы граждане остались довольны, либо смогли построить дом, либо получили денежную компенсацию за свои участки».

По итогам совещания принято решение о проведении совместной межведомственной информационной кампании по вопросу использования земельных участков многодетными семьями, а также о дальнейшей совместной работе в указанном направлении.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, в случае возникновения вопросов правообладатели земельных участков, получивших предостережения, могут обратиться за разъяснением к земельным инспекторам Управления по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 22, либо по телефону (8152) 56-70-01. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Для начинающих предпринимателей и самозанятых: ФОРМАП – правильный формат для развития бизнесаГубернаторский грант – отличный способ начать своё делоЦентр кластерного развития: лишних знаний не бывает
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Комментарий к новости:Благотворительная организация «Радуга» оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Пока свадьба не разлучит нас». Художественный фильм (16+)23:45«На пределе. Испытания». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Все выплаты будут произведены, несмотря на объединение ПФР и ФСС - Минтруд-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 18 копеек, евро теряет почти 44 копейки-PRO Энергетику (18+)Планово-предупредительный ремонт второго энергоблока Кольской АЭС завершён с опережением графика-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 октября 2023 года военные пенсии планируют проиндексировать на 10,5 процента
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика