Предостережение о возможности закрытия проезда

«Мурманскавтодор» предостерегает! В связи с ухудшением погодных условий 27 февраля с 00.00 возможно закрытие проезда по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Кола - Серебрянские ГЭС с 32 км и Автоподъезд к селу Териберка.

При планировании поездок дорожники просят уточнять информацию на сайте «Мурманскавтодора» (www.madroad.ru) и по телефону диспетчерской службы (8152) 214-070.