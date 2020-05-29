Предотвращена попытка доставки запрещённых предметов в ревдинскую колонию посредством дрона

Сотрудники отдела безопасности ревдинской исправительной колонии строгого режима №23 заметили, что со стороны лесного массива в сторону охраняемой территории учреждения движется беспилотный летательный аппарат. На место происшествия немедленно выдвинулась дежурная группа.

Управляемый дрон рухнул на землю, не долетев до предполагаемого пункта назначения. Неизвестные лица поспешно скрылись в лесном массиве.

При осмотре сектора падения недалеко от ограждения внешней запретной зоны колонии сотрудники обнаружили квадрокоптер с привязанным к нему полиэтиленовым свёртком. Внутри свёртка находились шесть мобильных телефонов и три сим-карты.

По данному факту проводится проверка.