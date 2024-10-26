За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожено десять единиц бронетехники, в том числе танк, бронетранспортёр и восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 24 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово.

Подразделениями группировки отражено пять контратак противника в направлении населённых пунктов Александрия, Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Кроме того, предотвращена попытка ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь. Потери противника составили около 15 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожено две боевые бронированные машины. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Бондаревка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Басовка, Великая Писаревка, Журавка, Мирополье, Павловка, Шалыгино.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожено десять единиц бронетехники, в том числе танк, бронетранспортёр и восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 26550 военнослужащих, 177 танков, 93 боевые машины пехоты, 105 бронетранспортёров, 1003 боевых бронированных машины, 686 автомобилей, 229 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

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