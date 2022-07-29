Предпенсионер – это звучит тревожно! Какие льготы они могут получить, а также кем хотят работать – отвечает hh.ru

Порядка 84000 резюме от соискателей предпенсионного и пенсионного возраста (мужчины от 58 лет и женщины от 53 лет) зафиксировано только за последний месяц на hh.ru. Это 2,7% от общего числа активных соискателей в России.

ТСоискатели пенсионного возраста на Северо-Западе страны в июле разместили 15% резюме от всего объема по стране. Таким образом, в СЗФО сейчас ищут работу почти 13000 соискателей зрелого возраста. Активней других на рынке труда СЗФО возрастные соискатели из Ленобласти – они размести 4% резюме от всего объёма в регионе. Также достаточно активны петербургские, калининградские, мурманские, новгородские и псковские соискатели. А вот менее других заинтересованы в работе соискатели старшего возраста из Архангельской области – на них приходится лишь 1% резюме в регионе.

Доля резюме соискателей пенсионного возраста от общего числа актуальных резюме, СЗФО июль 2022:

Регион Доля резюме предпенсионеров и пенсионеров Санкт-Петербург 3% Калининградская область 3% Ленинградская область 4% Мурманская область 3% Новгородская область 3% Псковская область 3% Архангельская область 1% Республика Коми 2% Республика Карелия 2% Ненецкий АО 2%

Как правило, мужчины в возрасте 58+ чаще всего ищут работу в качестве водителей (11% резюме), охранниками (5%), сервисными инженерами (5%), слесарями (3%), энергетиками (3%). Интересно, что 2% мужчин пенсионного возраста также рассматривают работу в качестве менеджера по продажам, еще по 2% хотят стать прорабами, инженерами по охране труда и курьерами. 1% зрелых соискателей-мужчин старшего возраста ищут работу программистами и разработчиками. В свою очередь женщины предпенсионного возраста (53+), как правило, ищут работу в бухгалтерии (15% резюме), хотят работать администраторами (7%), продавцами или кассирами (5%). Также женщин предпенсионного возраста интересует работа в сфере образования (4%). 3% хотят стать операторами баз данных, 2% комплектовщиками, 2% финансовыми менеджерами и 1% курьерами.

В среднем женщины старшего возраста запрашивают зарплату от 45000₽, мужчины - 60000 ₽. При этом кроме зарплаты работники предпенсионного возраста могут претендовать и на дополнительные льготы от государства и работодателя.

Статус предпенсионера: как подтвердить право на льготы

Предпенсионеры — это те, кому осталось до пенсии пять лет или меньше. Вернее, до права на страховую пенсию по возрасту. С учётом постепенного повышения возраста нетрудоспособности в 2022 году предпенсионерами считаются мужчины, которым осталось пять или менее лет до 63, и женщины, которым осталось пять или менее лет до 58. Ряд категорий работников имеет право выйти на пенсию досрочно. Это те, кто работал в опасных и вредных условиях труда, и те, у кого есть право на раннюю пенсию по выслуге лет. В этом случае следует обратиться в Пенсионный фонд, чтобы определить дату получения статуса предпенсионера. У ведомства есть вся информация о льготном стаже граждан. Предпенсионерами также называют тех, кто получил право на льготы до пенсионной реформы. Из-за повышения возраста им придётся дорабатывать. Но на некоторые льготы они уже могут рассчитывать.

Какие льготы положены предпенсионерам

В российском законодательстве для предпенсионеров установлено много льгот. За их предоставлением надо обращаться в соответствующую организацию или учреждение. Ряд льгот положены по достижении возрастного пенсионного статуса: освобождение от части налогов, вычет за земельный участок, обязательная доля в наследстве, алименты от родственников. Женщины получают это право в 55 лет, мужчины в 60. Остальные льготы становятся доступны за пять лет до назначения страховой пенсии по возрасту.

На работе

Предпенсионеру положено два оплачиваемых выходных в год для прохождения диспансеризации. Уволить сотрудника-предпенсионера или отказать ему в приёме на работу из-за возраста нельзя. За такую дискриминацию работодателя привлекут к административной и уголовной ответственности. Также нельзя переоформлять трудовой договор с работником на срочный только из-за того, что он достиг предпенсионного возраста.

В налоговой

Предпенсионеры освобождаются от земельного и имущественного налога. Но не за всё имущество, а только за то, что входит в этот список: квартира (комната, часть квартиры), жилой дом (часть дома), творческая мастерская, хозпостройка до 50 кв. м, гараж (машиноместо), шесть соток земли. Освобождается от налога только один объект каждого вида имущества. Например, если у предпенсионера две квартиры и гараж, воспользоваться льготой можно в отношении гаража и одной квартиры (за вторую необходимо уплачивать налог).

В службе занятости

Безработному предпенсионеру будут выплачивать максимальное пособие по безработице в течение года. Если у него большой стаж, то и дольше. За два года до пенсии в случаях, предусмотренных законодательством, можно досрочно выйти на пенсию. Для досрочного выхода на пенсию предпенсионеру необходимо состоять на учёте в Центре занятости населения. А ещё предпенсионер может бесплатно пройти курсы повышения квалификации или переподготовки в рамках нацпроекта «Демография».

В местной соцзащите

Некоторые регионы предоставляют пенсионерам дополнительные льготы: по оплате услуг ЖКХ и капремонта, по проезду в общественном транспорте и так далее.

Прочие

Если предпенсионер стал нетрудоспособным и нуждается в помощи, он может получать алименты от других членов семьи (братьев и сестёр, детей, внуков, пасынков и падчериц, а также бывшего супруга). Также он имеет право на обязательную долю в наследстве независимо от завещания. Для реализации этих льгот придётся, в зависимости от ситуации, обратиться к нотариусу или в суд.

Как подтвердить статус

Доказать, что вы — предпенсионер, несложно. Закажите справку в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на портале Пенсионного фонда (вход по «учётке» «Госуслуги»). Документ оформят бесплатно, как правило, в тот же день. Можно обратиться в ближайший МФЦ, если вам так удобнее. Неважно, электронная или бумажная справка у вас будет, обе имеют юридическое значение. Важно другое: при заказе документа надо сообщить, куда он будет предоставляться — работодателю, в службу занятости или ИФНС. Можно оформить сразу несколько справок. Работодатель может и сам получить подтверждение, что его сотрудник — предпенсионер. Для этого ему надо с согласия работника отправить в ПФР специальный «Запрос сведений об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста».