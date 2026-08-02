Предписание Гострудинспекции в Мурманской области исполнено, трудовые права работников восстановлены

По результатам проведенной проверки в отношении горно-обогатительного предприятия Гострудинспекция в Мурманской области выдала работодателю предписание об устранении нарушений, связанных с проведением специальной оценки условий труда (СОУТ).

По данным государственной экспертизы условий труда установлено, что качество проведённой СОУТ не соответствует требованиям федерального закона от 28.12.2013 №426 ФЗ. Нарушения зафиксированы на десятках рабочих мест, в том числе у машинистов, водителей, сварщиков, слесарей, операторов и других категорий работников.

В ходе проверки выяснилось, что качество проведённой СОУТ не соответствовало закону. В частности, были нарушены требования части 4 статьи 17 закона о спецоценке №426-ФЗ. Эта норма запрещает на период до утверждения отчёта о внеплановой СОУТ ухудшать положение работников в части гарантий и компенсаций за работу во вредных или опасных условиях по сравнению с тем, что было до оценки, результаты которой оказались получены с нарушениями.

Ключевое последствие для работников - отсутствие положенных гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда, - прокомментировал руководитель Гострудинспекции Юрий Дмитриев. Кроме того, в ОСФР не направлялись сведения о льготном пенсионном стаже работников.

Инспекцией труда в адрес предприятия выдано предписание с перечнем мер по устранению нарушений. Работодателю рекомендовано: проинформировать работников об условиях труда на их рабочих местах, а также о положенных гарантиях и компенсациях; произвести доплаты за работу во вредных или опасных условиях труда; направить в ОСФР скорректированные сведения о льготном пенсионном стаже работников.

Работодатель выполнил требования: нарушения устранены, трудовые права более 50 работников восстановлены.

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