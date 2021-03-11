Предпосылки для небольшого роста рубля сегодня присутствуют

Мировые цены на нефть продолжают подниматься второй день подряд после публикации данных Минэнерго США о снижении запасов бензина в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры продолжают оценивать статистику Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов, а также уровне добычи в стране за прошлую неделю. Так, коммерческие запасы за неделю по 5 марта выросли на 13,8 миллиона баррелей, до максимума с середины декабря 2020 года. Добыча нефти выросла до 10,9 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 10 миллионов баррелей.

Вместе с этим запасы бензина упали сразу на 11,9 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение лишь на 3,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также уменьшились сильнее прогнозов: на 5,5 миллиона баррелей вместо 3,5 миллиона баррелей.

«Движение цен (на нефть. — Ред.) за последние несколько сессий консолидировалось. На физическом рынке на данный момент наблюдается дефицит, а пока он сохраняется, то любое снижение будет ограниченным», — приводит агентство «Блумберг» мнение аналитика «Oanda» Джеффри Хейли.

Рубль в начале торгов четверга незначительно меняется к доллару и евро на фоне умеренно дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.

С утра внешний фон остаётся достаточно благоприятным — цены на нефть находятся в «зелёной зоне», что позволит рублю удержать завоеванные позиции, считает Дмитрий Грицкевич из «Промсвязьбанка».

«Среди локальных позитивных факторов для рубля видим ужесточение риторики ЦБ относительно перспектив повышения ставки, а также готовность Минфина сократить объёмы заимствований, что через потенциальное повышение спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов поддержит национальную валюту. Однако пока курс останется в проторгованном диапазоне 73-75 рубля за доллар», — оценивает он.

Поддержка 73 рубля за доллар по-прежнему представляется железобетонной преградой для укрепления российской валюты, считает Алексей Антонов из компании «Алор брокер». «Предпосылки для небольшого роста рубля сегодня присутствуют, но пока на утренних торгах трейдеры не спешат их отыгрывать. Скорее всего, на валютном рынке сегодня не будет значимых изменений», — добавляет он.

А курс евро к доллару слабо меняется сегодня утром, рынки ожидают днём очередное заседание Европейского центрального банка, свидетельствуют данные торгов.