Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства предупреждает водителей об ухудшении погодных условийРоскомнадзор приступил к правовому «воспитанию» интернет-сервиса «Твиттер»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)11.03.21 10:30

Предпосылки для небольшого роста рубля сегодня присутствуют

Мировые цены на нефть продолжают подниматься второй день подряд после публикации данных Минэнерго США о снижении запасов бензина в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры продолжают оценивать статистику Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов, а также уровне добычи в стране за прошлую неделю. Так, коммерческие запасы за неделю по 5 марта выросли на 13,8 миллиона баррелей, до максимума с середины декабря 2020 года. Добыча нефти выросла до 10,9 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 10 миллионов баррелей.

Вместе с этим запасы бензина упали сразу на 11,9 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение лишь на 3,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также уменьшились сильнее прогнозов: на 5,5 миллиона баррелей вместо 3,5 миллиона баррелей.

«Движение цен (на нефть. — Ред.) за последние несколько сессий консолидировалось. На физическом рынке на данный момент наблюдается дефицит, а пока он сохраняется, то любое снижение будет ограниченным», — приводит агентство «Блумберг» мнение аналитика «Oanda» Джеффри Хейли.

Рубль в начале торгов четверга незначительно меняется к доллару и евро на фоне умеренно дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.

С утра внешний фон остаётся достаточно благоприятным — цены на нефть находятся в «зелёной зоне», что позволит рублю удержать завоеванные позиции, считает Дмитрий Грицкевич из «Промсвязьбанка».

«Среди локальных позитивных факторов для рубля видим ужесточение риторики ЦБ относительно перспектив повышения ставки, а также готовность Минфина сократить объёмы заимствований, что через потенциальное повышение спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов поддержит национальную валюту. Однако пока курс останется в проторгованном диапазоне 73-75 рубля за доллар», — оценивает он.

Поддержка 73 рубля за доллар по-прежнему представляется железобетонной преградой для укрепления российской валюты, считает Алексей Антонов из компании «Алор брокер». «Предпосылки для небольшого роста рубля сегодня присутствуют, но пока на утренних торгах трейдеры не спешат их отыгрывать. Скорее всего, на валютном рынке сегодня не будет значимых изменений», — добавляет он.

А курс евро к доллару слабо меняется сегодня утром, рынки ожидают днём очередное заседание Европейского центрального банка, свидетельствуют данные торгов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
Татьяна
04.03.21 15:24
А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
Комментарий к новости:Новая дорожная служба решает старые проблемы ЗАТО Александровск
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире16:30«Мир нанотехнологий». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Объём средств, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий жителей Мурманской области, в 2020 году увеличился на 10 процентов-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 54 копейки, евро – на 20 копеек-PRO Энергетику (18+)Полярные Зори совместно с регионом ищут пути совершенствования системы теплоснабжения в Африканде-2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика