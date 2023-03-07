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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.23 11:30

Предпраздничная зарисовка: работницы торгового порта берут погрузчики в свои руки

Прекрасный подарок сделали себе несколько работниц АО «Мурманский морской торговый порт» к Международному женскому дню. В канун 8 марта кладовщицы центрального склада Анастасия Петрова и Людмила Багурина завершили обучение и получили права категории «B», которые позволяют управлять электропогрузчиками.

Как рассказала Анастасия Петрова, она пришла в порт пять лет назад. Работа сразу пришлась по душе – интересная и динамичная, в дружном коллективе, в постоянном общении с людьми. Первое время трудилась на складе спецодежды: принимала и выдавала, как написано в документах, товарно-материальные ценности, вела соответствующую документацию. Сейчас работает с такелажными изделиями и материалами для дирекции железнодорожного транспорта.

«С учётом того, что у нас в отделе снабжения есть электропогрузчик, мы решили получить права, чтобы можно было работать на нём. Руководство инициативу поддержало. Обучение шло в течение полугода - 240 часов теории и практики. Плюс ещё сдавала правила дорожного движения, потому что других автомобильных прав до этого у меня не было. Обучение было очень интересным, а когда начала управлять погрузчиком, испытала просто море эмоций!», - рассказала Анастасия.

Интересно, что примером, на который ориентировались первые девушки-водители электрокаров в порту, стала еще одна представительница прекрасной половины человечества. Марина Хомяченко умеет ставить перед собой небанальные цели и добиваться их. Марина пришла в Мурманский морской торговый порт в 2019 году. Тогда она и её однокурсница по Мурманскому морскому рыбопромышленному колледжу имени И.И. Месяцева ФГБОУ ВО «МГТУ» Арина Мельситова приступили к работе в ММТП в качестве электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Никогда прежде на этих должностях в порту представительницы прекрасного пола не трудились. Поначалу желанию девушек удивились: всё-таки традиционно принято считать, что электромонтеры – это мужчины. Да и сама по себе работа действительно непростая: причалы, мачты, высоты, да ещё если зимой. Но сомневались недолго - инициативу поддержали, особенно, когда увидели стремление девушек освоить профессию и разобраться в её деталях. А уже осенью 2021 года Марина решила сделать следующий шаг – в ответ на предложение руководства службы пройти дополнительное обучение и получить права для управления дизельными погрузчиками, она выразила готовность в числе первых.

«У меня уже были права. Но здесь было немного страшно из-за габаритов погрузчиков, из-за того, что управляемые колеса находятся сзади. Но когда проехала пару раз, то поняла, что всё не так страшно! Даже сама не ожидала, что всё так понравится. Ну, и конечно, приятно осознавать, что в порту так может не каждый!», - улыбается Марина.

Марина уже успешно освоила небольшие дизельные погрузчики. Запросто может перевезти бухты кабеля, поддоны, а также поднять крышки люков и крановых колонок. В планах на лето – начать практиковаться на погрузчиках типа «Кальмар». А ещё Марина уже записалась на курсы по работе на ковшовых тракторах. И это – помимо обучения в Мурманском государственном техническом университете по специальности «Теплоэнергетика и теплотехника» Института арктических технологий. Сейчас Марина учится там на третьем курсе.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251184%2Fwall-149919532_3035

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26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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