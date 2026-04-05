«Предприниматель года 2026»: приём заявок стартовал

Начался приём заявок на ежегодный областной конкурс «Предприниматель года 2026» – одно из значимых и авторитетных событий в деловой жизни нашего региона.

Напомним, в этом году в конкурсе «Предприниматель года» появились новые номинации: «Лучший в сфере туризма и гостеприимства»; «Гастрономический код Арктики»; «Демографический потенциал»; «Лучший экспортер товаров»; «Экспортёр года в сфере услуг».

Всего же предприниматели Мурманской области могут попробовать свои силы в одиннадцати номинациях. В каждой будет определён один победитель и один лауреат.

Приём заявок продлится до 30 апреля включительно. Награждение победителей будет приурочено ко Дню российского предпринимательства.

Конкурсное положение опубликовано на сайте Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области.

