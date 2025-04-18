Предприниматель вводил потребителей маркетплейса в заблуждение - Мурманское УФАС России выдало ему предупреждение

Мурманское УФАС России рассмотрело обращение предпринимателя на действия своего конкурента. Из заявления следовало, что на торговой площадке «Wildberries» он реализовывал чулочно-носочные изделия под видом компрессионных чулок. Заявленные характеристики товара ошибочно формируют представление о товаре как о компрессионном медицинском трикотаже.

Кроме того, закупочная стоимость компрессионных медицинских изделий значительно выше обычных чулочных изделий.

Данное обстоятельство, по мнению заявителя, оказывает влияние на деятельность иных продавцов, делая невозможным продажу аналогичных товаров медицинского назначения по справедливой конкурентной цене.

Ведомство установило, что предприниматель в карточке товара: указал, что товар обладает компрессионными свойствами и предназначен для медицинского применения, не приложив подтверждающие документы; формировал ошибочное впечатление, что товар произведён в Германии; приложил сертификат соответствия ЕАЭС, действие которого на момент рассмотрения заявления было приостановлено.

Мурманское УФАС России пришло к выводу о наличии в действиях предпринимателя признаков нарушения Закона о защите конкуренции*. Служба выдала предупреждение о необходимости прекратить указанные действия. В случае невыполнения предупреждения в установленный срок, будет принято решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

* - п. 1 ст .14.2 Закона о защите конкуренции, выразившегося в недобросовестной конкуренции путем введения в заблуждение относительно качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, его назначения, способов и условий его применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей.