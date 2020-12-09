Предпринимателей Арктической зоны приглашают на вебинары

Комплекс мер государственной поддержки предпринимателей в Арктике, действующий с сентября 2020 года, вызвал большую заинтересованность со стороны бизнеса. Предпринимателей региона приглашают на серию вебинаров, которые помогут разобраться во всех аспектах.

9 декабря в 10.00 стартует вебинар «Строительство жилья резидентом Арктической зоны».

На вебинаре представители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» расскажут о юридических аспектах и ответят на ряд вопросов: Можно ли реализовывать проекты в сфере жилищного строительства, пользуясь льготами резидента АЗРФ? Как структурировать проекты, чтобы они подходили под условия, предъявляемые к резидентам АЗРФ? Как вести отчетность и взаимодействовать с управляющей компанией?

Специально приглашенный гость – девелопер, реализовавший проект в аналогичной свободной экономической зоне – Свободном порту Владивосток – расскажет о своём практическом опыте.

Ссылка для регистрации и участия: https://events.webinar.ru/31213413/7324861